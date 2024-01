Glynis Johns Bintang Film Mary Poppins Meninggal dalam Usia 100 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Glynis Johns bintang film senior meninggal dunia dalam usia 100 tahun. Dia dikenal lewat perannya sebagai Winifred Banks, dalam film Mary Poppins tahun 1964.

Kabar kematian aktris nominasi Academy Award itu dikonfirmasi oleh manajernya, Mitch Clem. Dia mengatakan Glynis Johns meninggal karena sebab alamiah, pada hari Kamis, 4 Januari 2024 di fasilitas tempat tinggal yang dibantu di Los Angeles, Amerika Serikat

Mitch mengatakan Glynis menjalani hidupnya dengan kecerdasan, dan kecintaan pada pertunjukan yang memengaruhi jutaan nyawa. “Dia memasuki hidup saya di awal karier saya dan menetapkan standar yang sangat tinggi dalam menavigasi industri ini dengan anggun, berkelas, dan kebenaran. Cahayanya bersinar sangat terang selama 100 tahun," katanya.

Mitch menambahkan kepergiaan Glynis tidak hanya menyedihkan bagi Hollywood. "Kami juga berduka atas berakhirnya masa keemasan Hollywood.," tambahnya.

Karier Glynis Johns

The Desert Sun pada tahun 1963 menggambar Glynis Johns sebagai generasi keempat dari keluarga teater. Dia membuat debut teatrikalnya pada usia tiga minggu ketika orang tuanya membawanya ke atas panggung selama pertunjukan.

Glynis Johns memulai debutnya di layar pada usia 13 tahun di South Riding tahun 1938. Dia memperoleh 91 kredit layar selama enam dekade karirnya, menurut IMDb. Dia juga menerima nominasi Oscar Aktris Pendukung Terbaik pada tahun 1961 untuk penampilannya di The Sundowners.

Tiga tahun kemudian Glynis Johns berperan sebagai Winifred Banks di Mary Poppins. Film klasik Disney itu diperankan Andrews, Dick Van Dyke, dan David Tomlinson. Awalnya dia mengira berperan sebagai Mary Poppins dalam film tersebut. Namun Walt Disney meminta produksi untuk menulis lagu untuk Winifred Bank, yang berjudul Sister Suffragette.

Sementara di panggung Broadway, dia memulai peran dalam enam antara tahun 1952 dan 1989. Termasuk produksi Broadway asli dari A Little Night Music karya Stephen Sondheim, di mana dia menyanyikan lagu klasik Send in the Clowns. Penampilannya membuahkan hasil berupa Tony Awards dan Drama Desk Award.

Setelah Mary Poppins, bertahun-tahun berikutnya Glynis Johns muncul dalam segala hal mulai dari serial televisi Batman tahun 1960-an hingga episode Cheers and Murder, She Wrote pada tahun 1980-an. Penghargaan layar terakhirnya datang untuk film While You Were Sleeping tahun 1995 dan dalam komedi Superstar tahun 1999 karya Molly Shannon, di mana ia berperan sebagai nenek dari karakter Shannon.

Ulang tahun ke-100

Glynis Johns berusia 100 tahun pada Oktober 2023. Sehari sebelumnya merayakan ulang tahunnya, dia mengatakan tidak merasakan perbedaan apa pun mencapai usia 100 tahun. “Tidak ada bedanya bagi saya. Yah, aku terlihat sangat baik untuk segala usia," katanya kepada ABC7 Los Angeles.

Glynis Johns menikah dan bercerai empat kali. Dia memiliki satu putra dari pernikahan pertamanya dengan Anthony Forwood, yang bernama Gareth Forwood. Namun, Gareth meninggal pada tahun 2007, karena serangan jantung.

