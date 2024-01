Gong Hyo Jin Berubah Pikiran Mau Menikah Usai Bertemu Kevin Oh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Hyo Jin menceritakan alasannya menikah dengan Kevin Oh. Pasalnya dia sempat berencana tidak ingin menikah. Selain itu dia juga mengungkapkan pertemuan pertama dengan Kevin Oh dan kehidupannya setelah menikah.

Gong Hyon Jin dan Kevin Oh menikah pada tahun 2022. Sebelum menikah aktris 43 tahun itu pernah menyatakan niatnya untuk melajang. Dia merasa pernikahan tidak cocok untuknya, setelah melihat beberapa temannya yang menikah dan menjadi ibu. Selain itu, meski melajang dia juga tidak takut kesepian karena banyak temannya yang melajang.

Bertemu orang yang tepat

Namun pemikirannya berubah, setelah dia bertemu dengan Kevin Oh. Pria yang akhirnya menjadi pilihan sebagai teman hidupnya. Dia merasa akhirnya bisa menemukan orang yang benar-benar ingin dinikahi. Orang yang menurut dia, lebih baik dari dirinya.

"Ternyata, kamu benar-benar bisa mengetahui kapan kamu bertemu seseorang yang akan kamu nikahi," katanya, dalam cuplikan acara You Quiz on the Block di TVN.

Pertemuan pertama Gong Hyo Jin dan Kevin Oh

Gong Hyo Jin juga menceritakan saat dia pertama kali bertemu dengan Kevin Oh. Tepatnya, saat dia menyelesaikan syuting When The Camellia's Bloom. Dia menonton konser Kevin Oh. Lalu menonton konser musisi asing bersama teman-teman.

"Kevin Oh membelikan tiket untuk kami semua, jadi dia benar-benar mengirimkan nomor rekening banknya (untuk membayar tiket) kepada saya sebelum saya mengetahui nomor teleponnya," ujarnya.

Tak lama, mereka bertemu kembali saat liburan ke Amerika Serikat. Keduanya sempat bertemu untuk makan di sana. Meskipun saat itu, When The Camelia Blooms sedang booming, dia sempat khawatir jika ada yang mengira mereka berpergian bersama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Teman-teman saya bertanya kepada saya bagaimana kelanjutannya dan saya katakan kepada mereka bahwa itu hanya hal biasa saja," katanya.

Kehidupan setelah menikah

Setahun lebih menikah, Gong Hyo Jin mengaku sedang dalam fase honeymoon. Dia masih ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk bersama sang suami. Tapi sayangnya, mereka harus berpisah sementara.

Kevin Oh saat ini sedang menjalani wajib militer. Gong Hyo Jin pun jujur mengungkapkan kesedihannya saat mengantarnya ke pusat pelatihan. Bahkan sampai dua hari pertama sejak Kevin wajib militer, dia masih merasa sedih dan menangis setiap malam. Seolah mengerti istrinya akan sedih saat ditinggal wajib militer, Kevin Oh pun menyiapkan email yang dijadwalkan terkirim setiap jam 10.

Terlepas dari perpisahan sementara, pupanya pernikahan membawa perubahan yang sangat besar bagi Gong Hye Jin. "Sekarang jelas bagi saya bahwa pernikahan mengubah hubungan orang-orang. Begitu kita terikat oleh pernikahan, seolah-olah kita terikat oleh darah," tandasnya.

KOREABOO | ALLKPOP

Pilihan editor: Sinopsis Ask The Stars, Drama Luar Angkasa Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin