TEMPO.CO, Jakarta - Ask The Stars adalah salah satu drama Korea terbaru yang akan tayang di 2023 ini. Drama bergenre komedi romantis ini dibintangi deretan aktor dan aktris ternama Negeri Ginseng, seperti Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin. Drakor ini menjadi drama terbaru Lee Min Ho setelah terakhir kali berperan dalam Pachinko yang tayang pada awal 2022 lalu.

Mengambil latar di luar angkasa, Ask The Stars adalah sebuah drama yang mengangkat cerita tentang pertemuan turis yang bertemu dengan seorang astronot wanita. Intensitas pertemuan yang tinggi membuat keduanya saling jatuh cinta. Hal ini pun membuktikan jika berada di stasiun luar angkasa tidak menghalangi cinta untuk tumbuh di antara keduanya.

Lantas, bagaimana sinopsis Ask The Stars, drama luar angkasa Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Ask The Stars

Judul drama: Ask The Stars

Judul lain: When the Stars Gossip, Byeoldeulege Muleobwa

Tahun rilis: 2023

Genre: Komedi, Romansa, Sci-Fi, Medis, Luar Angkasa

Jumlah episode: 20 episode

Saluran tayang: tvN

Tanggal rilis: Belum dikonfirmasi

Durasi per episode: Belum dikonfirmasi

Negara asal: Korea Selatan

Bahasa: Korea

Produksi: TVN

Penulis skenario: Seo Sook Hyang

Sutradara: Park Shin Woo

Sinopsis Ask The Stars

Ask The Stars adalah sebuah drama komedi romantis tentang seorang pria bernama Gong Ryong (Lee Min Ho). Dia adalah seorang dokter obgyn (obstetrics and gynecology) atau ahli kandungan yang menjadi turis di stasiun luar angkasa. Bahkan, Gong Ryong rela membayar berapapun agar bisa mendapatkan pengalaman hebat menjelajahi ruang angkasa sebagai turis. Akhirnya, dia pun berhasil mendapat kesempatan untuk mewujudkan keinginannya.

Saat melakukan perjalanan di stasiun luar angkasa, secara tak sengaja Gong Ryong bertemu dengan Eve Kim (Gong Hyo Jin. Dia seorang wanita berdarah campuran Korea dan Amerika yang berprofesi sebagai kapten astronot. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pribadi yang sangat profesional. Bahkan, dia tidak akan menoleransi kesalahan sekecil apapun. Tak terduga, pertemuan Gong Ryong dengan Eve Kim menumbuhkan benih-benih cinta diantara keduanya.

Sementara itu, ada Kang Kang So (Oh Jung Se) yang merupakan ahli eksperimen luar angkasa. Dia adalah seorang pria berotak cerdas dan dikenal sebagai sosok jenius. Dia sudah berada di stasiun luar angkasa selama 10 bulan dan berasal dari keluarga kaya.

Selain itu, ada juga Choi Go Eun (Han Ji Eun) yang menjadi tunangan sah dari Gong Ryong. Dia adalah CEO Mirae Electronic sekaligus seseorang yang tidak ingin kalah dan selalu mencoba unggul dalam studi dan pekerjaannya. Choi Go Eun juga merupakan anak dari pemimpin Mirae Group dan akan memimpin perusahaan tersebut di masa depan.

Pemain Ask The Stars

Ask The Stars adalah garapan sutradara Park Shin Woo yang telah sukses melahirkan banyak drama populer, seperti Lovestruck in the City, It’s Okay to Not Be Okay, Encounter, Jealousy Incarnate, dan lain sebagainya. Drama ini pun diperankan oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut.

Lee Min Ho sebagai Gong Ryong Gong Hyo Jin sebagai Eve Kim Han Ji Eun sebagai Choi Go Eun Oh Jung Se sebagai Kang Kang Soo Kim Joo Heon sebagai Park Dong Ah Lee El Park Jin Joo sebagai Reporter (Cameo)

RADEN PUTRI

