29 Tahun Jisoo Blackpink, Berikut Perjalanan Kariernya

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, penggemar Blackpink di seluruh dunia merayakan ulang tahun Kim Ji Soo atau Jisoo Blackpink, girl group asal Korea Selatan.

Jisoo Blackpink lahir pada 3 Januari 1995, di Gunpo, Gyeonggi, Korea Selatan, Jisoo merayakan kesuksesan yang tak terhitung dalam kariernya di industri musik.

Nama asli Kim Ji Soo mungkin kurang dikenal dibandingkan dengan nama panggungnya, tetapi ia telah menorehkan jejak dalam dunia hiburan. Sejak kecil, bakat menyanyi Jisoo terlihat dan ini menjadi dasar untuk perjalanan kariernya kemudian.

Jisoo pertama kali mencuri perhatian publik saat masih bersekolah di Sekolah Tinggi Seni Pertunjukan. Wajah cantik dan bakatnya membuatnya sangat populer di antara teman-teman sekelasnya. Keberhasilan ini mendorongnya untuk mengembangkan bakatnya lebih lanjut, dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Seoul, ibu kota Korea Selatan, untuk memberinya kesempatan lebih besar dalam dunia hiburan.

Setelah bergabung dengan Blackpink, sebuah grup yang telah mendunia, Jisoo tidak hanya menjadi anggota biasa. Ia menduduki posisi lead vokal dan lead visual, menjadikannya pusat perhatian dengan pesonanya yang memikat. Terlepas dari tugas utamanya di grup, Jisoo juga dikenal dengan sebutan Chi Choo atau Jichu oleh penggemar setianya.

Prestasi Blackpink dalam industri musik tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun Jisoo fokus sebagai lead vokal, setiap anggota Blackpink membuktikan bakat unik mereka, memungkinkan grup ini untuk bersaing di tingkat global. Blackpink meraih lebih dari 66 penghargaan dan 222 nominasi sepanjang kariernya, menunjukkan ketangguhan dan dedikasi mereka.

Pada 2020 menjadi tonggak sejarah bagi Jisoo dan Blackpink. Lagu mereka yang berjudul "How You Like That" tidak hanya menerima nominasi Song of the Year di Melon Music Awards, Mnet Asian Music Awards, dan Golden Disc Awards, tetapi juga memenangi penghargaan Best Dance (Female Group) di dua acara tersebut. Puncak keberhasilan datang ketika lagu tersebut memecahkan rekor Guinness World Records sebagai video paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam.

Selain kesuksesan di dunia musik, Jisoo juga aktif di berbagai proyek di luar grup. Ia menjadi wajah dari beberapa merek terkenal dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal. Keberhasilannya tidak hanya terbatas pada panggung, tetapi juga mencakup kontribusinya dalam berbagai aspek kehidupan.

Saat ini, penggemar dari seluruh dunia merayakan ulang tahun Jisoo dengan berbagai ucapan dan proyek amal yang menandai hari spesial ini. Sebagai member Blackpink, Jisoo terus menginspirasi jutaan penggemar dengan bakatnya dan kepribadiannya.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I GEZITA INOVA RUSYDA

