3 Kali Nonton Konser Taylor Swift, Emma Stone Takjub dengan Staminanya

TEMPO.CO, Jakarta - Emma Stone ternyata benar-benar Swiftie, alias penggemar Taylor Swift. Hal ini terungkap saat dia mengaku telah menonton konser The Eras Tour lebih dari sekali.

Aktris berusia 35 tahun itu mengatakan bahwa dia telah menonton tiga kali konser The Eras Tour, saat tampil di The Graham Norton Show, Minggu 31 Desember 2023. Rupanya bukan tanpa alasan, Emma menonton konser Taylor Swift sebanyak tiga kali.

Bersahabat sejak tahun 2008

Hal itu karena mereka sudah bersahabat sejak 15 tahun yang lalu. Emma menceritakan awal persahabatannya dengan pelantun Cruel Summer itu dimulai pada tahun 2008. "Kami bertemu di acara yang mereka sebut Young Hollywood Awards di Los Angeles, dan kami terus berhubungan sejak saat itu dan menjadi teman baik," kenangnya, seperti dikutip dari laman People.

Emma menonton konser pembuka The Eras Tour pada Maret 2023, yang digelar di kampung halamannya di Glendale, Arizona. Dia mengaku Taylor menghubunginya untuk datang ke konser itu.

“Konsernya sungguh luar biasa,” katanya kepada Vanity Fait. “Saya sudah mengenal [Swift] sejak kami berusia 17 dan 18 tahun, jadi dia menghubungi saya, dan itu sangat bagus karena saya tahu tiket itu tidak mungkin didapat.”

Konser yang luar biasa

Menurut Emma, sahabatnya itu memiliki etos kerja yang sangat baik. Terbukti saat dia tampil di konsernya dan menghibur banyak penggemarnya secara langsung. “Stamina yang luar biasa untuk tampil selama tiga setengah jam dan membawakan 44 lagu serta menjaga energi ekstrim penonton — saya belum pernah melihat yang seperti ini,” kata bintang Poor Things itu.

Tak hanya karena teman baiknya, dia menonton konser itu karena koreografer Eras Tour, Mandy Moore juga membuat koreografi film musikal pemenang Oscar, La La Land.

Inspirasi judul lagu

Saat tampil di The Graham Norton Show, pembawa acara Graham Norton sempat meminta konfirmasi Emma Stone tentang judul lagu When Emma Falls in Love. Rumornya lagu vault dari album penyanyi berusia 34 tahun itu Speak Now (Taylor's Version itu adalah tentang Emma.

Namun, bintang Easy A itu tidak mau mau menjelaskan lebih detail. "Kau harus bertanya padanya (Taylor Swift)," kata Emma Stone malu-malu.

When Emma Falls in Love diperkirakan bercerita tentang hubungan Emma Stone dengan Kieran Culkin, yang dia kencani dari tahun 2010 hingga 2011. Taylor Swfit memang jarang mengatakan dengan lugas inspirasi lagunya. Tapi ketika dia membawakan lagu itu secara live sebagai kejutan saat konser di Kansas City pada bulan Juli, dia berkata bahwa dia menulisnya tentang salah satu sahabatnya, menurut Entertainment Weekly.

