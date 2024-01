15 Drama Korea Terbaru 2024 yang Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki 2024, sejumlah drama Korea atau drakor diprediksi akan tayang di platform streaming populer, Netflix. Deretan drama tersebut akan menampilkan berbagai tema cerita dan genre yang sayang bila dilewatkan. Mulai dari romantis, komedi, drama, fantasi, thriller, hingga misteri.

Bahkan, beberapa drama Korea terbaru yang tayang di Netflix 2024 adalah sekuel atau lanjutan dari drama yang telah tayang sebelumnya. Tak heran, apabila drama-drama ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan. Lantas, apa saja drama Korea terbaru yang tayang di Netflix 2024? Simak rangkuman informasinya berikut ini.

Drama Korea Terbaru Tayang di Netflix

1. Marry My Husband

Drama Korea terbaru yang tayang di Netflix 2024 adalah Marry My Husband. Drama ini bercerita tentang perjalanan waktu, cinta, dan balas dendam dari tokoh utama wanita yang bernama Ji Won.

Setelah mengetahui suaminya berselingkuh dan akan membunuhnya, Ji Won kembali ke masa lalu dan bertekad untuk mengubah hidupnya.

2. Gyeongseong Greature 2

Ini merupakan sekuel dari drama Netflix original yang musim pertamanya tayang pada 22 Desember 2023 lalu.

Drama ini masih bercerita seorang pengusaha dan detektif yang berjuang untuk bertahan hidup di bawah pemerintah kolonial. Musim kedua drama ini juga masih dibintangi oleh Park Seo Joon, Han So hee, Soo Hyun, dan Wi Ha Joon

3. Badland Hunter

Melansir dari Netflix, drama ini mengambil latar cerita setelah gempa besar mengubah Seoul menjadi gurun apokaliptik.

Kisahnya akan berfokus pada kelangsungan hidup dan usaha bertahan di kondisi alam yang sulit. Badland Hunter akan dibintangi oleh MA Dong Seok, Lee Jun Young, Roh Jeong Eui, dan Lee Hee Joon.

4. Alone in the Woods

Alone in the Woods bercerita tentang dua pria bernama Sang Joon dan Young Ha yang menjalankan bisnis di dua waktu yang berbeda.

Sang Joon menjalankan sebuah motel di daerah pedesaan selama musim panas tahun 2000. Sedangkan, Young Ha menjalankan usaha pensiun sendirian di hutan selama musim panas tahun 2021.

Berjumlah delapan episode, drama bergenre misteri dan thriller ini dibintangi oleh Kim Yoon Seok, Yoon Kye Sang, Go Min Si, Lee Jung Eun, dan Ryu Hyun Kyung.

5. The Bequeathed

Melansir dari Lifestyle Asia, drama ini bercerita tentang Yoon Seo Ha yang mewarisi seonsan (gunung tempat makam leluhur berada), setelah kematian mendadak pamannya.

Dia kemudian terlibat dalam serangkaian insiden yang meresahkan. Hal ini membuat detektif kota, Choi Sung joon, tertarik pada penyelidikan kasus tersebut.

6. Aema

Drama Korea yang satu ini berkisah tentang seorang wanita bernama Jeong Hui Ran yang dipuji sebagai aktris terbaik di generasinya.

Dia sedang mempersiapkan diri dengan keras untuk menjadi pemeran utama dalam sebuah film berjudul Madame Aema. Sayangnya, dia memiliki temperamen tinggi yang membuatnya dikeluarkan dari film. Dia pun digantikan oleh aktris pendatang baru, Shin Joo-ae.

7. Eun Jung and Sang Yeon

Ini adalah drama yang menceritakan kisah tentang seorang penulis drama bernama Ryu Eun Jung dan pembuat film bernama Cheon Sang Yeon.

Pada awalnya, mereka adalah teman baik saat masih di sekolah dasar. Tetapi, sebuah insiden membuat keduanya berpisah. Setelah bertahun-tahun kemudian, mereka kembali bertemu sebagai orang dewasa.

8. Everything Will Come True

Everything Will Come True akan dibintangi oleh dua aktris dan aktor populer Korea Selatan, Bae Suzy dan Kim Woo Bin.

Drama ini mengangkat cerita tentang seorang Jin pria yang terlalu emosional, bertemu dengan wanita berhati dingin, Ga Young.

Jin mengabulkan tiga permintaan Ga Young saat perempuan tersebut melepaskan jin dari lampu. Namun, Ga Young tidak menyadari bahwa ketika keinginannya dikabulkan, hal itu dapat membawa keberuntungan atau sebagai hukuman atas dosa-dosanya.

9. Hierarchy

Drama ini berkisah tentang seseorang bernama Jeong Jae Yi dan temannya, Kim Ri An, yang berasal dari keluarga kaya raya.

Mereka dipilih untuk belajar di sekolah paling bergengsi di Korea Selatan, yakni sekolah Jooshin. Namun, tatanan yang ada di Jooshin mulai bergeser ketika kedatangan siswa pindahan bernama Kang Ha.

10. Hong Rang

Hong Rang mengikuti kisah dari sebuah keluarga yang menjadi kaya raya melalui perdagangan seni di akhir era Dinasti Joseon.

Ceritanya berpusat pada seorang putra yang tiba-tiba kembali setelah dikabarkan menghilang. Sementara itu, saudara tirinya berusaha mengungkap kebenaran.

11. Mr Plankton

Aktor Woo Do Hwan berperan sebagai pemeran utama dalam Mr. Plankton. Ini adalah sebuah drama komedi yang juga menampilkan Lee You Mi, Oh Jung Se, dan Kim Min Seok.

Ceritanya mengikuti Hae Jo, seorang pria yang memimpikan masa depan penuh warna dari kehidupannya yang suram. Di sisi lain, ada Jo Jae Mi yang menjadi sumber tidak terbalasnya cinta Hae Jo.

12. Murder Dieary

Murder Dieary mengikuti kisah seorang mahasiswa biasa bernama Lee Tang. Suatu hari, dia terlibat perkelahian dengan seorang pria saat tengah bekerja paruh waktu di sebuah toserba. Dia kemudian mengayunkan palu dan tanpa sengaja membunuh pria tersebut.

Saat sedang merasa bersalah, Lee Tang mengetahui bahwa pria itu adalah pembunuh berantai. Dia pun perlahan-lahan menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan supranatural yang bisa mendeteksi kejahatan masa lalu seseorang. Alhasil, dia mulai menjalankan misi untuk menghukum orang-orang jahat di masa lalu.

13. Officer Black Belt

Cerita dimulai ketika karakter yang dimainkan oleh aktor Kim Woo Bin menyelamatkan seorang ‘martial arts officer’ dari penjahat.

Ternyata, petugas tersebut bermitra dengan petugas masa percobaan untuk situasi berbahaya secara fisik. Alhasil, karakter Kim Woo Bin pun dijadikan ‘martial arts officer’ sementara selama lima minggu.

14. Queen of the Scene

Queen of the Scene bercerita tentang seorang penulis drama Korea yang terkenal karena cerita-ceritanya yang ekstrim dan penuh kejutan tak terduga. Dia tiba-tiba terjebak dalam cerita yang ditulisnya sendiri. Dia pun mengalami berbagai situasi unik dan mencoba untuk kembali ke dunia nyata.

15. Whirlwind

Drama Korea terbaru yang tayang di Netflix 2024 adalah Whirlwind. Drama ini mengangkat kisah tentang perdana menteri Korea Selatan yang bernama Park Dong Ho.

Dia ingin menghukum presiden yang korup dan berkolusi dengan perusahaan konglomerat. Bersama wakil perdana menteri urusan ekonomi, Jung Soo Jin, keduanya terlibat perselisihan politik yang sengit.

RADEN PUTRI

