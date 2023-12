5 Hal tentang Paramore, Band yang sedang Disoroti karena Hapus Semua Posting di Media Sosial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Amerika Serikat Paramore dirumorkan akan bubar. Rumor ini bermula ketika akun X Paramore menghilang pada Selasa 26 Desember 2023. Akun ketiga anggota Paramore di Facebook, Instagram, dan X juga tak ada. Situs web Paramore juga tidak bisa diakses.

Paramore adalah band rock yang dibentuk di Franklin, Tennessee, Amerika Serikat pada 2003. Band ini telah merilis enam album studio, yaitu All We Know is Falling, RIOT! , Brand New Eyes, Paramore, After Laughter, dan This is Why. Dari enam album studio tersebut, Paramore menjadi album yang pernah menduduki puncak tangga lagu Billboard 200.

Tentang Paramore

1. Anggota Paramore

Sebelum beranggota tiga orang, Paramore memiliki lima anggota. Adapun di antaranya Josh Farro sebagai gitar utama, Zac Farro sebagai drum, Jeremy Davis sebagai gitar bass, Hayley Williams vokalis, dan Jason Bynum sebagai gitar ritme.

2. Nirvana

Tak hanya mengidolakan Linkin Park dan Lana Del Rey, Paramore juga yang terpengaruh dari Nirvana. Hayley Williams selaku vokalis Paramore tak bisa lepas dari idola-idola rock 90-annya, terutama Nirvana.

3. This is Why

Dikutip dari Antara, album keenam Paramore This is Why mendapatkan antusiasme yang cukup dari penggemar musik. Penjualan tiket tur untuk album tersebut terjual habis. Hasil dari penjualan itu sebagian disumbangkan ke organisasi yang bekerja untuk dukungan komunitas, yaitu ARC Southeast, Kansas Abortion Funds, Shelter Safe Canada dan Support & Feed.

4. Konser di Indonesia

Paramore pernah konser di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang Selatan, pada 25 Agustus 2018 .Paramore juga pernah konser di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, pada 17 Agustus 2011. Setelah itu konserdi Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta, pada 19 Agustus 2011.

5. Penghargaan

Paramore mendapat penghargaan, yaitu NME Awards (Best International Band dan Hottest Female), dua People’s Choice Award (Favorite Rock Band), satu Teen Choice Awards (Choice Rock Group), dua Kerrang! Awards (Best Album, Hottest Female), dan satu Grammy Awards (Best Rock Song).

