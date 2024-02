Profil Gwen Stefani yang akan Reuni Bersama No Doubt April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gwen Stefani akan reuni bersama band yang membuat namanya melejit sebagai vokalis, No Doubt. Ini pertama kalinya selama hampir satu dekade di panggung festival musik Coachella pada April 2024.

Laporan People menjelaskan, Gwen Stefani mengonfirmasi kabar reuni tersebut dan menantikan aksi mereka di atas panggung. Gwen Stefani juga mengungkap, reaksi penonton adalah hal yang paling ditunggu dalam reuninya bersama No Doubt . “Kami belum benar-benar memikirkan langkah selanjutnya bagaimana akan melakukan hal ini. Tapi, kami semua sangat bersemangat,” kata Gwen Stefani.

Mengenal Gwen Stefani

Gwen Stefani memulai kariernya sebagai vokalis No Doubt yang mulai berkarier pada 1986. Dikutip dari Antara, dengan gaya vokal dan penampilan panggung enerjik menjadi identitas panggung Gwen Stefani kala itu. No Doubt beranggota Stefani, Tom Dumont, Tony Kanal, dan Adrian Young.

Meski sempat hiatus beberapa tahun, No Doubt pernah kembali pada 2008. Mereka merilis album keenam Push and Shove. Namun, grup memutuskan untuk hiatus lagi setelah tampil pada 2015. No Doubt pernah menjadi salah satu band paling populer pada era 1990-an.

Dikutip dari IMDb, Gwen Stefani lahir di Fullerton, California, pada 3 Oktober 1969.. Ayahnya Dennis Stefani keturunan Italia dan ibunya bernama Patti Flynn. Di industri hiburan, Gwen Stefani dikenal karena gaya berpenampilan atau mode yang ikonik. Ia juga telah meluncurkan merek pakaian sendiri.

Dikutip dari Britannica, sebagai penyanyi dan penulis lagu, perancang busana, dan aktris, Stefani telah merilis tiga album. Album solo pertamanya terinspirasi oleh musik tahun 1980-an bertajuk Love.Angel.Music.Baby. Tak lama setelah album dirilis, Stefani debut film memerankan Jean Harlow dalam film Martin Scorsese.The Aviator (2004). Pada 2006, Stefani merilis album keduanya, The Sweet Escape. Album solo ketiga Stefani, yaitu This Is What the Truth Feels Like yang rilis pada 2016.

Sepanjang karier solo, namanya melejit karena lagu dan video musik Hollaback Girl pada 2004.

Gwen Stefani mengaku melihat reaksi penggemar warganet betapa mereka bersemangat mendengar kabar reuni dia dengan No Doubt. “Ini menginspirasi kami,” kata Gwen Stefani.

Menurut Gwen Stefani, reuni bersama No Doubt mengingatkan lagi pencapaian kariernya bersama grup musik itu.

“Memainkan musik kami dan mencoba untuk terhubung dan bersyukur. Kami mendapat karier luar biasa,” kata Stefani tentang grup musiknya.

MALINI | ANTARA