Mengenal Boygenius, Supergrup Indie asal AS yang Mendobrak Norma-norma Patriarki

TEMPO.CO, Jakarta - Boygenius adalah supergrup indie asal Amerika Serikat yang terdiri dari penyanyi dan penulis lagu Julien Baker, Phoebe Bridgers, dan Lucy Dacus. Band ini merilis EP debut pada 2018 dan album studio The Record pada 2023. The Record meraih kesuksesan. Billboard menyebutnya sebagai salah satu album rock terbesar 2023.

Dilansir dari Vogue, Bridgers menyebutkan pada awalnya masing-masing anggota hanya penggemar karya satu sama lain hingga kemudian mereka menjadi teman. Baik Dacus maupun Bridgers menjadi pembuka untuk Baker dalam tur terpisah pada 2016, menempatkan mereka pada posisi yang sama dengan artis muda pendatang baru lainnya yang menemukan jalan mereka di kancah indie.

Dikutip dari majalah pria bulanan internasional yang bermarkas di New York City, GQ, ketiganya menjadi dekat dan berbagi rasa frustrasi mereka karena terus-menerus dibandingkan satu sama lain sebagai "wanita dalam rock", meskipun gaya musik mereka sangat berbeda. Dacus berkomentar bahwa gagasan perempuan dalam musik seharusnya “bukanlah sesuatu yang luar biasa”, dan Bridgers menambahkan, "sebutan tersebut bukan sebuah genre." Kelompok ini dibentuk untuk menolak gagasan ini.

Kehadiran Dacus, Baker, dan Bridgers di band ini bersama-sama sungguh menakjubkan, mengingat kualitas musik mereka yang serupa dan saling melengkapi. Baker dikenal karena gaya emonya yang minimalis dan menyayat diri, yang pertama kali mendapat pujian di Sprained Ankle 2015; Dacus, yang musiknya paling bernuansa rock di antara ketiganya, bernyanyi dengan suara alto yang lembut dan terkontrol di "Historian" pada 2018; dan cara Bridgers menggabungkan momen paling biasa dan menyedihkan dengan lirik yang pedih telah membuatnya dibandingkan dengan Elliott Smith.

Dilansir dari Blog.roughtrade.com, boygenius menumbangkan asosiasi umum bahwa bakat dan kecerdasan luar biasa terletak pada laki-laki. Dengan sedikitnya supergrup yang seluruhnya perempuan, kelompok gadis jenius ini mampu menginspirasi basis penggemar yang luas bahwa gender tidak seharusnya menjadi hal yang penting dalam bermusik.

Selain melawan norma-norma rock patriarkis, musik gitar Boygenius yang intens secara emosional juga sukses secara kohesif. Menjadi penggemar sejati karya satu sama lain dan teman sejati, grup ini menonjolkan kejujuran mereka satu sama lain untuk menciptakan penulisan lagu yang paling tajam dan harapkan untuk hal-hal besar yang akan datang.

Bridgers menyatakan bahwa selama ini laki-laki diajarkan bahwa ide-ide mereka harus didengarkan karena mereka hebat, sementara perempuan diajarkan sebaliknya, bahwa mereka harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. “Jadi, Boygenius adalah seseorang yang sepanjang hidupnya diberitahu bahwa ide-idenya jenius. Menurut saya, kejeniusan adalah kata yang aneh dan beracun untuk digunakan oleh siapa pun karena kata tersebut tidak dapat dicapai atau sering kali disertai dengan kecenderungan yang kasar,” ucap Bridgers.

Dikutip dari Stereogum.com, pada Januari 2023, Boygenius kembali mengeluarkan LP debut resmi mereka, rilisan pertama sejak tahun EP self-titled mereka yang menjadikan mereka salah satu band indie rock yang paling dicintai dengan hanya enam lagu. Beberapa bulan setelahnya, Boygenius tampak tampil di mana-mana, mulai dari Coachella, Tibet House milik Philip Glass, hingga CBS Saturday Morning. Setelah melakukan tur sepanjang musim panas di berbagai negara bagian AS, profil mereka semakin meningkat di pertengahan tahun.

Kemudian, dalam kurun waktu 48 jam pada suatu akhir pekan pada November, Boygenius memperoleh enam nominasi Grammy (termasuk Album Of The Year dan Record Of The Year) dan menjadi tamu musik di Saturday Night Live, di mana nama mereka diperiksa oleh Bowen Yang pada tahun lelucon beberapa minggu sebelumnya.

Di kancah musik indie-rock, Boygenius hadir dengan menampilkan kekuatan individu masing-masing artis sambil memadukan bakat mereka untuk menciptakan pengalaman musik yang kohesif dan kuat. Kolaborasi ini telah mendapat pujian atas kedalaman emosional, harmoni, dan suara unik yang dibawakan masing-masing personil dalam band tersebut.

