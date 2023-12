Serba-serbi Drakor Queen of Tears, Tunda Jadwal Tayang hingga Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears drama Korea atau drakor yang akan tayang di Netflix pada 2024. Drama ini akan tayang dengan bintang utama Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won.

Dikutip dari Soompi, Queen of Tears ditulis oleh Park Ji Eun dan disutradarai oleh Kim Hee Won dan Jang Young Woo. Serial ini diproduksi oleh Studio Dragon, studio yang sama untuk drama Netflix lainnya seperti Crash Landing on You, Sweet Home, My Holo Love, dan banyak lagi.

Tentang Queen of Tears

1. Tunda Penayangan

Mulanya Queen of Tears termasuk dalam daftar drama tvN tahun 2023. Dikutip dari Daum, tvN mengonfirmasi, drama ini dijadwalkan tayang sekitar akhir tahun 2023. Pada Juli 2023 ada perubahan, drama Maestra yang dibintangi Lee Young Ae dijadwalkan tayang pada Desember. Pada Juni 2023, pihak produksi mengonfirmasi adanya perubahan. Queen of Tears yang dijadwalkan tayang setelah Diva on a Deserted Island dipindahkan pada 2024.

2. Jadwal Tayang dan Jumlah Episode

Sampai sekarang belum ada kepastian peluncuran drama Queen of Tears, tapi dipastikan pada 2024. Total episode drakor ini berjumlah 16, tayang dua kali dalam sepekan.

3. Sinopsis Queen of Tears

Kim Soo Hyun berperan sebagai suami sekaligus direktur hukum dari Queens Group. Istrinya, bernama Hong Hae In yang juga pewaris department store Queens Group diperankan oleh Kim Ji Won. Suami istri ini menghadapi krisis hidup.

4. Yoon Bomi

Yoon Bomi dari grup Apink, kabarnya akan ikut dalam drama ini. Choi Creative Lab pernah mengumumkan, Yoon Bomi sedang dalam pembicaraan untuk tampil dalam drama baru Queen of Tears. Bomi ditawari peran sebagai sekretaris Hong Hae In yang terlihat menyendiri di luar, namun memiliki kepribadian yang ceria setelah mengenalnya.

5. Reuni Sutradara dan Pemeran

Pemeran lain dalam drama Queen of Tears, yaitu Jung Jin Young, Kim Kap Soo, dan Lee Mi Sook juga dikabarkan telah bergabung dengan jajaran pemain untuk drama. Itu berarti, Queen of Tears mempertemukan lagi Jung Jin Young dengan sutradara Bulgasal, Jang Young Woo dan reuni Lee Mi Sook dengan sutradara Money Flower, Kim Hee Won.

