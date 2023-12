Putus dari Mariah Carey, Bryan Tanaka: 7 Tahun Bersama yang Luar Biasa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mariah Carey putus dengan kekasihnya, Bryan Tanaka setelah 7 tahun berpacaran. Kabar kandasnya hubungan asmara mereka dikonfirmasi langsung oleh Brian Tanaka melalui pernyataan tertulis di media sosial pribadinya pada Rabu, 27 Desember 2023.

“Dengan emosi yang campur aduk, saya membagikan kabar terbaru pribadi saya mengenai perpisahan saya secara damai dari Mariah Carey setelah tujuh tahun yang luar biasa bersama,” tulis pria yang berprofesi sebagai penari itu di Instagram.

Ia mengisyaratkan bahwa hubungannya dengan Mariah Carey baik-baik saja meski sudah putus. Bryan Tanaka juga masih menyimpan foto-foto bersama Mariah Carey di Instagramnya.

“Keputusan kami untuk memulai jalur yang berbeda adalah hal yang saling menguntungkan, dan saat kami menjalani perjalanan yang berbeda ini, kami melakukannya dengan permintaan yang mendalam dan rasa terima kasih yang luar biasa atas waktu berharga yang telah kami habiskan bersama," tulis Bryan Tanaka.



Mariah Carey akan Selalu Ada di Hati Bryan Tanaka

Bryan Tanaka mulai berkencan dengan pelantun All I Want For Christmas itu pada 2016. Mariah Carey dan Bryan Tanaka memiliki perbedaan usia 14 tahun. Kini, Mariah Carey berusia 54 tahun, sementara Bryan Tanaka 40 tahun.

Mariah Carey sepertinya telah memberikan kesan mendalam bagi Bryan Tanaka. Penari itu mengungkapkan kenangannya bersama Mariah Carey selama ini akan terus tersimpan di dalam hatinya sampai kapanpun. Ia juga menunjukkan rasa kekagumannya terhadap mantan pacarnya itu.

"Dedikasi Mariah terhadap keluarganya dan komitmennya terhadap pekerjaannya telah menginspirasi kami selama perjalanan bersama,” tulis Bryan Tanaka. “Saya ingin mengungkapkan cinta dan penghargaan saya kepada Mariah dan anak-anaknya yang luar biasa, yang kehangatan dan kebaikannya memperkaya hidup saya dengan cara yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.” Bryan Tanaka melanjutkan dengan meminta para penggemar untuk menghormati privasi mereka.



Awal Rumor Mariah Carey dan Bryan Tanaka Putus

Awal bulan ini, para penggemar mulai bertanya-tanya apakah Mariah Carey dan Bryan Tanaka telah putus. Penggemar menyadari Bryan Tanaka absen dari tur Mariah Carey, Merry Christmas One and All!, yang baru saja selesai. Kemudian sumber terdekat mengungkapkan Mariah Carey merayakan liburan di Aspen tanpa Bryan Tanaka, yang biasanya menemaninya liburan.

Mereka juga berhenti mengunggah tentang satu sama lain di media sosial. Terakhir kali Bryan Tanaka berbagi foto dengan Mariah Carey adalah pada 27 Maret 2023, tepat di hari anniversary mereka. "Ini adalah salah satu foto favoritku. Happy Anniversary my Beautiful Queen," tulis Bryan Tanaka dalam keterangan foto hitam putih, 9 bulan lalu.

