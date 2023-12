Pertaruhan The Series 2 Ditonton Lebih dari 15 Juta Kali, Lanjut Sekuel Ketiga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertaruhan The Series 2 menayangkan episode terakhirnya pada Jumat, 15 Desember 2023. Serial bergenre action ini sukses ditonton lebih dari 15 juta kali dan masuk jajaran Top 5 favorit Vidio Original Series.

Kisah petualangan Elzan (Jefri Nichol) dan Ical (Giulio Parengkuan) yang harus mempertaruhkan segala hal demi mempertahankan keluarga mereka itu mendapat apresiasi bagus dari berbagai kalangan. Tingginya antusias para penonton dalam menyaksikan Pertaruhan The Series 2, dibuktikan dengan banyaknya review dari para penonton mengenai keseruan dari Pertaruhan The Series 2 di media sosial. Tagar #PertaruhanTheSeries2 disaksikan lebih dari 656,4 juta kali di TikTok.



Pertaruhan The Series 3 akan segera hadir di Vidio. “Kami sangat mengapresiasi para penggemar Pertaruhan The Series yang telah menunjukkan antusiasme yang begitu tinggi dalam menyambut kehadiran Pertaruhan The Series 2. Tingginya antusiasme dari para penggemar ini, menjadikan motivasi bagi kami untuk menghadirkan Pertaruhan The Series 3 dengan cerita dan kualitas visual yang lebih baik lagi," kata Dian Lasvita, VP Originals Vidio.



Sinopsis Pertaruhan The Series 2

Pertaruhan The Series 2 yang diproduksi oleh Screenplay Films menghadirkan kembali cerita tentang kehidupan keluarga Elzan (Jefri Nichol) dan Ical (Giulio Parengkuan) yang berusaha untuk menghindari kejaran para musuh dan polisi dengan lari ke kota Jogja, sebagai kota sementara untuk lembaran kehidupan barunya. Tetapi tak disangka, Elzan dan Ical malah terseret ke dalam konflik yang lebih besar, yang pada akhirnya menjebak mereka kembali pada pertaruhan hidup dan mati.

Elzan dan Ical harus berhadapan dengan dua mafia yang diketuai oleh Irfan (Khiva Iskak) dan Kumala (Aulia Sarah). Ini yang membuat Elzan harus mempertaruhkan banyak hal, termasuk kisah cintanya dengan Ara (Clara Bernadeth). Hadirnya karakter baru seperti Juan Bio One yang memerankan karakter Datuk membuat cerita ini semakin seru. Tidak hanya menyuguhkan koreo fighting scene yang realistis, tetapi juga atraksi komedi yang renyah, sebagai penyeimbang, serial ini berhasil memikat berbagai kalangan secara luas.

Di season 2 ini Sidharta Tata selaku sutradara dan Fajar Martha Santosa sebagai sutradara sekaligus penulis skenario, memberikan fokus lebih kepada karakter. Terutama karakter yang ada di sekitar Elzan. Mereka memastikan bahwa karakter-karakter tersebut memiliki perjalanan yang berarti, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap cerita.

