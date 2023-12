Lisa BLACKPINK Bakal Tampil Solo di Le Gala des Pices Jaunes Bulan Depan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK akan tampil solo di acara amal tahunan terkemuka, Le Gala des Pièces Jaunes di Paris, Prancis. Ini akan jadi penampilan perdana Lisa sebagai penyanyi solo di acara tersebut.

Menurut tweet dari tempat penyelenggara konser tersebut Accor Arena, Lisa juga akan tampil bersama idol lain yaitu Stray Kids, pada 26 Januari 2024. Beberapa penyanyi dan band yang juga tampil adalah J Balvin, Maroon 5, Pharell dan Gims. Tiket konser amal tersebut mulai dijual pada 9 Januari 2023.

Penampilan pertama sebagai penyanyi solo

Lisa dan anggota BLACKPINK lainnya, Rose, Jennie dan Jisoo sudah pernah tampil di Gala des Pièces Jaunes 2023. Mereka menjadi band K-Pop pertama yang diundang ke acara amal tahunan yang digagas ibu Negara Prancis, Brigitte Macron.

BLACKPINK menampilkan lagu hitsnya Shut Down dan Pink Venom yang diiringi oleh permainan cello oleh Gautier Capucon dan pemain biola Daniel Lozakovich. Mereka tampil direkam pada Rabu, 25 Januari 2023, dan disiarkan di saluran France 2 pada hari Sabtu, 28 Januari 2023.

Reaksi penggemar

Penggemar BLACKPINK, yang dikenal dengan BLINK menyambut positif rencana penampilan Lisa di acara itu. Mereka juga bertanya-tanya apakah Lisa akan merilis lagu solo baru sebelum acara.

Baca Juga: Kota di Prancis Ini Gratiskan Angkutan Umum untuk Warganya

"Saya sangat bersemangat untuk penampilannya di Paris" kata penggemar.

“Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Lisa adalah anggota yang sangat populer di BLACKPINK," kata yang lainnya.

"Bahkan berita Perancis menampilkan Lisa sebagai anggota paling populer," tambah yang lain.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Auranya tidak dapat disangkal," kata yang lain.

Penggemarnya juga menyoroti para penampil lainnya. "Woohoo, Stray Kids dan Lisa," kata penggemar.

"Barisan (penampil) yang luar biasa!!!" kata penggemar lainnya.

"Saya sudah bersemangat. Ini akan menjadi daebak" kata yang lainnya.

Cover lagu Britney Spears

Sambil menunggu penampilan solo Lisa di Paris, tepat di hari natal Lisa BLACKPINK merilis cover lagu klasik My Only Wish, yang dipopulerkan Britney Spears. Dia menunjukkan pesona vokalnya yang unik, diiringi dengan video musik menakjubkan yang direkam di kota Paris yang indah.

ALLKPOP | KOREA JOONGAN DAILY

Pilihan editor: Momen Lisa BLACKPINK Nonton Bola di Paris, Ada Frederic Arnault Hingga Norman Reedus