Simak 10 Lagu Hits Jungkook BTS

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Jungkook BTS baru-baru ini mencapai prestasi bersejarah dengan mendominasi tangga lagu Global Top Songs di Spotify.

Jungkook tidak hanya menduduki peringkat pertama dalam chart Lagu Top Global Spotify dengan single hit lamanya Seven (featuring Latto), tetapi juga berhasil menguasai tiga dari sepuluh tempat teratas dalam minggu tersebut.

Menurut laporan Soompi pada Senin pekan lalu, selain Seven yang berada di posisi pertama, lagu 3D milik Jungkook (featuring Jack Harlow) tetap bertahan di posisi kesembilan. Lagu kolaborasinya yang terbaru dengan The Kid LAROI dan Central Cee, "Too Much," berhasil debut di posisi ke-10 dengan lebih dari 4,36 juta streaming pada hari pertama perilisannya.

Dengan pencapaian luar biasa ini, Jungkook mencatat sejarah sebagai solois Korea pertama yang berhasil menempatkan tiga lagu secara bersamaan dalam Top 10 Global Spotify. Selain itu, lagu-lagu Jungkook terus mencatat prestasi dengan bertahan di 40 besar Official Singles Chart Inggris selama tiga minggu berturut-turut.

Pada awal bulan ini, single solo terbaru Jungkook BTS, 3D (featuring Jack Harlow), debut di peringkat kelima di Official Singles Chart, menjadikannya solois Korea pertama yang mendebutkan dua lagu berbeda dalam lima besar. Pada pekan yang berakhir 25 Oktober, 3D berhasil mempertahankan posisinya di 40 besar Official Singles Chart, dengan kuat berada di peringkat ke-32.

Selain itu, 3D juga mencapai peringkat ke-60 di Official Singles Sales Chart, ke-65 di Official Singles Downloads Chart, dan ke-79 di Official Streaming Chart selama minggu ketiga dalam ketiga chart tersebut.

