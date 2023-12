Remix Standing Next to You dengan Jungkook Masuk Album Terbaru Usher di 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Usher mengkonfirmasi kedatangan album kesembilannya, Coming Home pada 9 Februari 2024 mendatang. Ia juga menambahkan remix kolaborasinya dengan Jungkook BTS, Standing Next to You, dalam album tersebut.

Kabarini tentu disambut baik oleh ARMY, sebutan penggemar BTS. Mereka juga merasakan kehormatan yang sama bahwa penyanyi senior Usher memasukkan lagu idola mereka dalam albumnya.

"Sungguh menakjubkan pria hebat seperti Usher memasukkan lagu Jungkook ke dalam albumnya,” tulis seorang penggemar.

"Wah, ini pertama kalinya dia memasukkan lagu penyanyi lain ke dalam albumnya. Sepertinya dia sangat menyukainya. Keren,” tulis yang lain.

"Jungkook masih bisa memiliki pendengar bahkan setelah dia menjalani wajib militer,” tulis yang lain.

"Wow keren! Akan lebih baik jika mereka berada di panggung bersama,” tulis seorang lagi.

Kompak menari bersama

Jungkook BTS dan Usher merilis remix Standing Next to You pada tanggal 1 Desember. Video penampilan mereka dirilis menyusul pada 15 Desember 2023. Dalam klip tersebut, pasangan ini bersama-sama menampilkan koreografi yang mengesankan bersama sekelompok penari.

Latar video bertempat di sebuah gudang yang ditinggalkan, dibuka dengan Jungkook membawakan lagu tersebut secara solo, didukung oleh sekelompok penari.

Kemudian beralih ke Usher, yang menampilkan gerakan kaki yang indah, sebelum ia dan anggota termuda BTS itu menampilkan dance break bersama-sama.

Standing Next to You merupakan salah satu dari 11 lagu dalam album solo debut Jungkook, Golden. Album ini juga melibatkan kolaborasi beberapa musisi ternama lainnya seperti Ed Sheeran, Shawn Mendes, dan Major Lazer sebagai penulis lagu dan produser.

Album yang dirilis awal November ini juga menampilkan Latto di Seven, Jack Harlow di 3D, Major Lazer di Closer to You, dan DJ Snake di Please Don’t Change. Seperti Standing Next to You, lagu 3D pun memiliki remix sendiri yang menampilkan Justin Timberlake.

Album Coming Home akan dirilis tepat dua hari sebelum penampilan utama Usher di Super Bowl LVIII Halftime Show. Superstar R&B itu juga menambahkan beberapa remix lagu ke dalam Coming Home, termasuk Risk It All yang menampilkan H.E.R. dan single hit Good Good dengan Summer Walker dan 21 Savage.

