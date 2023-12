Jennifer Lopez dan Ben Affleck Masih Mengalami PTSD Sejak Pertama Kali Pacaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez dan Ben Affleck mengaku masih mengalami PTSD dengan pemberitaan yang menyoroti hubungan asmara mereka. Namun kini dia merasa jauh lebih dewasa sehingga bisa mengatasi hal tersebut.

Dalam album baru dan film pendampinnya, This Is Me... Now, Jennifer mendokumentasikan kisah cintanya dengan Ben Affleck. Dia pun sempat khawatir dan ragu akan hal itu.

“Sebagai seniman, kami harus mengikuti kata hati kami dan inilah saya yang mengikuti kata hati saya dan melakukan sesuatu yang mungkin tidak dianggap oleh semua orang sebagai ide terbaik, namun saya harus melakukannya,” kata wanita berusia 55 tahun itu.

PTSD sejak pertama kali berkencan

Jennifer merasa khawatir karena dia dan suaminya itu mengalami PTSD sejak pertama kali berkencan. PTSD merupakan gangguan stres yang dipicu peristiwa traumatis.

Sebelum menikah pada tahun 2021, keduanya berkencan di tahun 2000-an. Saat itu sorotan media sangat luar biasa. Mereka yang tadinya akan menikah, tiba-tiba membatalkan rencana besar itu.

Namun kini, Jennifer memastikan dia dan Ben sudah lebih bijaksana. “Tapi kami sudah lebih tua sekarang. Kami juga tahu apa yang penting, apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan itu bukanlah apa yang dipikirkan orang lain. Ini tentang jujur pada siapa diri Anda," tambahnya.

Setelah 18 tahun berlalu pelantun If You Had My Love itu mengatakan banyak hal yang berubah dari dirinya sendri dan Ben. Apalagi keduanya juga telah memiliki anak. Mereka lebih cukup kuat untuk mengetahui jalan yang benar dan tidak. Sementara ketika berpacaran pada tahun 2000-an, mereka kesulitan untuk berdamai dan bertahan hidup.

Album This Is Me... Now

Jennifer Lopez akan merilis album This Is Me… Now dan film pendek berjudul sama pada 16 Februari 2024. Album dan film ini menandai 20 tahun sejak album This Is Me…Then dirilis.

Album ini merupakan album studio pertama dalam sepuluh tahun terakhir. Dia merilis album A.K.A pada tahun 2014. Sedangkan film pendeknya akan dirilis oleh Amazon MGM Studios. Disutradarai oleh Dave Meyers, film pendek ini ditulis bersama oleh Jennifer Lopez, Ben Affleck, dan Matt Walton.

Jennifer Lopez menyebut film ini pengalaman musikal. “Anda harus melihatnya dan Anda harus mengalaminya untuk memahaminya, karena ada musik, Anda bisa melihatnya, Anda bisa mendengarnya dan kemudian Anda bisa menghayatinya," katanya.

