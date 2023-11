Jennifer Lopez hingga Keanu Reeves Hadiri LACMA Art + Film Gala 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - LACMA Art + Film Gala 2023 digelar pada Sabtu, 4 November 2023, di Los Angeles County Museum of Art, Amerika Serikat. Acara tahunan kedua belas itu untuk merayakan tokoh-tokoh terkemuka di industri seni dan film. Beberapa selebriti menghadiri acara tersebut, mereka berjalan di karpet merah yang meriah di tengah aksi mogok SAG-AFTRA.

Leonardo DiCaprio menjadi salah satu ketua gala tersebut selama dua belas tahun berturut-turut. Tahun ini, acara gala digelar dengan pameran Painting in the River of Angels: Judy Baca and the Great Wall.

Pengunjung museum dapat mengamati lukisan mural Judy Baca yang akan ditambahkan ke mural asli the Great Wall di LA River, yang dilukis Baca dan anggota komunitas lainnya dari tahun 1974 hingga 1984.

Selain itu, gala tahun ini memberi penghormatan kepada pembuat film David Fincher. Merek fashion Gucci, juga memperkenalkan koleksi Ancora Notte, koleksi pakaian malam pertama rancangan Sabato De Sarno dalam acara itu. Beberapa selebriti terlihat mengenakan koleksi pakaian pria formal De Sarno, seperti A$AP Rocky, dan Pedro Pascal.

Pendapatan dari Art+Film Gala tahunan digunakan untuk menjamin inisiatif LACMA untuk menjadikan film lebih penting bagi program kuratorial museum, sekaligus mendanai misi LACMA yang lebih luas. Termasuk pameran, akuisisi, dan program pendidikan yang mengeksplorasi titik temu antara seni dan film.

Selebriti yang hadir di LACMA Art-Film Gala 2023

Beberapa selebriti nampak bersemangat menghadiri acara itu. Beberapa yang berjalan di karpet merah termasuk pasangan Jennifer Lopez dan Ben Affleck. Keduanya tampil formal mengenakan busana koleksi Gucci. Jennifer Lopez mengenakan gaun Gucci bernunsa beige dengan detail renda tipis dan kalung permata merah, sementara Affleck tampak necis dalam balutan tuksedo Gucci hitam.

Ada juga Kim Kardashian yang memilih gaya glamor klasik. Pendiri SKIMS itu mengenakan gaun strapless pink cerah, dengan train sepanjang lantai, yang dipadupadankan dengan sarung tangan opera hitam.

Sementara Keanu Reeves hadir bersama kekasihnya, Alexandra Grant. Kedunya tampil serasi bernuansa serba hitam. Keanu Reeves mengenakan tuksedo hitam yang stylish, sedangkan Alexandra mengenakan gaun hitam panjang dengan detail cutout mencolok di bagian depan.

