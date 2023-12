5 Rekomendasi Film Klasik Bernuansa Natal yang Bisa Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak film klasik bernuansa Natal yang bisa ditonton. Berikut beberapa rekomendasi film bertema Natal yang bisa menemani hari spesial bersama keluarga di rumah.

1. A Christmas Story (1983)

Apakah pernah mendambakan hadiah Natal dari masa kecil? Dikutip dari IMDB, film A Christmas Story mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Ralphie (Peter Bilingsley) yang berusia sembilan tahun. Anak lelaki ini mengharapkan senapan angin model aksi Red Ryder sebagai hadiah Natal. Film klasik keluarga dengan cerita petualangan dan humor penuh kehangatan dalam suasana liburan.

2. Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Home Alone 2 mengisahkan perjalanan Kevin (Macaulay Culkin) ke Florida bersama keluarganya. Namun, Kevin mengambil jalan memutar yang tidak direncanakan. Dia keliru menaiki pesawat yang salah dan mendapati dirinya berada di New York City dengan berbekal kartu kredit ayahnya. Segalanya segera berubah ketika Kevin bertemu dengan musuh abadinya, Wet Bandit.

Baca Juga: Berikut Harga Gas 3 Kg di Jakarta Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024

3. The Nightmare Before Christmas (1993)

Dilansir dari Independent, film bernuansa Natal berikutnya adalah The Nightmare Before Christmas yang disutradarai oleh Henry Selick. Film ini adalah suguhan meriah bagi pecinta Halloween. Menampilkan sosok Jack Skellington, Raja Halloween Town, yang menemukan pintu menuju Christmas Town dan terinspirasi untuk mencoba merayakan Natal dengan gayanya sendiri. Petualangan magis dan animasi gaya membuat film ini wajib ditonton.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. The Santa Clause (1994)

Menceritakan tentang Scott Calvin yang diperankan oleh Tim Allen, secara tidak sengaja mendapati dirinya menggantikan Sinterklas, setelah Kris Kringle yang asli terjatuh dari atap rumahnya pada Malam Natal. Bekerja sama dengan putranya Charlie yang diperankan oleh Eric Lloyd, Scott menyelesaikan pengiriman Santa dan menghadapi kekacauan yang lebih meriah.

5. Elf (2003)

Dilansir dari Vogue, film Elf bercerita tentang Buddy (Will Ferrell), salah satu peri Sinterklas. Namun dia sebenarnya manusia dan bukan elf. Dia berangkat ke New York untuk menemukan ayahnya dan segala hal yang diperlukan untuk menavigasi kota manusia yang kejam dan keajaiban. Film ini adalah salah satu film Natal terbaik pada masanya.

Pilihan Editor: Apa Perbedaan Santa Claus dan Sinterklas?