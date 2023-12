Reuni Park Hyung Sik dan Park Shin Hye Jadi Anak SMA di Poster Doctor Slump

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama terbaru JTBC, Doctor Slump mempertemukan kembali Park Hyung Sik dan Park Shin Hye sebagai pemain utama, sejak drama mereka The Heirs pada 2013. Drama Korea terbaru ini direncanakan rilis pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Drama ini menjadi pertemuan ulang Hyung Sik dan Shin Hye untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Doctor Slump adalah drama komedi romantis yang mengulik kisah Yeo Jung Woo (Park Hyung Sik) dan Nam Ha Neul (Park Shin Hye), dua rival dengan alur kehidupan yang hampir membuat mereka terpuruk. Mereka akan bersatu kembali di masa tergelap dalam hidup mereka dan menjadi cahaya satu sama lain.

Park Hyung Sik dan Park Shin Hye Jadi Anak SMA di Poster Doctor Slump

Baca Juga: Deretan Drama Korea yang akan Tayang pada Januari 2024

Poster teaser yang baru dirilis menggambarkan chemistry menarik dari Shin Hye dan Hyung Sik, menggambarkan ingatan masa-masa Nam Ha Neul dan Yeo Jung Woo pertama kali bertemu di SMA Youngwon.

“Berhati-hatilah dengan kisah masa lalu Nam Ha Neul dan Yeo Jung Woo yang terjalin melalui hubungan kebencian sejak pertemuan pertama mereka di masa-masa paling mempesona,” tulis tim produksi Doctor Slump.

Mereka menambahkan, “Hal terbaik yang harus diwaspadai adalah reuni Park Hyung Sik dan Park Shin Hye, yang akan membawa tawa dan kegembiraan yang menggetarkan hati dengan chemistry mereka yang menyegarkan.”

Baca Juga: Mengenal Para Pemeran Drakor Doctor Slump

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Oh Hyun Jong dari Find Me in Your Memory dan Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, serta ditulis oleh penulis naskah Baek Sun Woo dari What’s Wrong With Secretary Kim.

Sinopsis Doctor Slump

Semasa sekolah, Yeo Jeong Woo selalu menempati posisi pertama dalam peringkat akademis. Selepas lulus dari sekolah kesehatan terbaik di Korea Selatan, Jeong Woo menjadi dokter bedah yang karier dan kehidupannya berjalan lancar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kehidupannya seketika berubah saat dia mengalami insiden kesehatan misterius. Kondisi itu membuat hidupnya sengsara. Pada masa susah hidupnya, Yeo Jeong Woo yang diperankan oleh Park Hyung Sik bertemu dengan Nam Ha Neul yang diperankan oleh Park Shin Hye.

Nam Ha Neul merupakan rival Yeo Jeong Woo saat dirinya masih bersekolah. Nam Ha Neul merupakan ahli anestesi yang cerdas semasa sekolahnya. Kendati demikian, Nam Ha Neul terus belajar untuk mewujudkan impiannya menjadi dokter. Hidupnya hanya bekerja dan belajar, dia tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang.

Pada suatu hari, Nam Ha Neul menyadari dia tidak bahagia dengan hidupnya saat ini dan ingin melakukan perubahan. Pada saat tersebut, Nam Ha Neul bertemu dengan Jeong Woo sehingga mereka menjadi dekat dan menjalin hubungan yang romantis.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | RENO EZA MAHENDRA | SOOMPI

Pilihan Editor: Reuni, Park Hyung Sik Gugup dan Senang Main Drama Komedi Romantis Bareng Park Shin Hye