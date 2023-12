Profil Grup K-Pop The Wind, Setelah Debut Satu Anggotanya Hengkang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Jaewon hengkang dari grup K-Pop The Wind. Kabar itu diumumkan agensi pada Rabu, 6 Desember 2023. Padahal, Shin Jaewon pemimpin atau leader dari grup tersebut. Grup rookie tersebut baru debut selama tujuh bulan.

Profil The Wind

The Wind grup K-Pop yang terdiri atas tujuh anggota. Grup ini debut pada 15 Mei 2023. Dikutip dari KPopping, anggota The Wind, yaitu Jaewon, Heesoo, Thanatorn, Hanbin, Hauchan, Chanwon dan Hyounjoon. Pada 8 Maret 2023, The Wind memperlihatkan teaser pradebut. Pada 14 Juli 2023, live pertama mereka. Album mini The Wind dalam debutnya Beginning: The Wind Page.

Shin Jaewon adalah leader dari grup ini. Dikutip dari KpopSinger, ia lahir 2 Maret 2004. Kim HeeSoo lahir pada 12 Maret 2004. Anggota The Wind selanjutnya ada yang berasal dari Thailand bernama Thanatorn yang lahir pada 5 April 2005. Nama lengkap dia Thanathorn Rueangsuwan. Choi HanBin lahir pada 12 Juli 2007.

Park Hayuchan lahir pada 21 Agustus 2007. Ahn Chanwon vokalis kelahiran 21 Maret 2008. Anggota The Wind paling muda Jang Hyounjoon. Ia lahir pada 25 Oktober 2008. Kini anggota grup itu tinggal enam orang, karena Jaewon memutuskan untuk meninggalkan The Wind, karena alasan pribadi.

