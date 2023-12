Mengenal Grup Rookie yang akan Debut 2024: VCHA, DXMON, dan ALL(H)OURS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2024, industri musik grup akan diwarnai debut grup baru atau rookie. Ada tiga grup yang telah dikonfirmasi akan debut pada Januari 2024. Berikut profil singkat dari tiga grup rookie itu.

1. VCHA

Dikutip dari KProfiles, VCHA, grup perempuan naungan JYP Entertainment. Grup ini telah merilis single pra-debut SeVit (NEW LIGHT) pada 22 September 2023 dan Ready for the World pada 1 Desember 2023. Mereka akan debut pada 26 Januari 2024. Grup yang dibuat dari A2K (America2Korea), acara survival proyek ini berisi enam anggota. Dikutip dari VCHA Official, anggota VCHA, yaitu:

Lexi lahir di Sheboygan, Wisconsin, Amerika Serikat, pada 22 November 2005. Camila lahir di Barcelona, Spanyol, pada 10 Agustus 2005. Kendall lahir di Fort Worth, Texas, pada 1 Juni 2006. Savanna lahir Boca Raton, Florida, pada 26 Juli 2006 di KG lahir di ST. Louis, Missouri, pada 17 Juni 2007. Kaylee lahir di Olympia, Washington pada 24 November 2009

2. DXMON

NV Entertainment memperkenalkan DXMON grup beranggota enam orang yang memulai debut pada Januari 2024. Sebelum bernama DXMON, grup ini lebih dikenal sebagai N11. Adapun, anggota dari grup ini terdiri dari enam orang, yaitu:

Baek Minjae lahir pada 9 Juli 2003 sebagai pemimpin dan vokalis utama. Seita lahir pada 21 Februari 2003 sebagai vokalis. Shin Youngseo atau Hee lahir pada 28 Desember 2005 sebagai rapper . Kim Taekyu atau TK (Taegeuk) lahir pada 9 Januari 2006 sebagai rapper . Kim Minjum atau Rex lahir pada 27 Juli 2007 sebagai rapper dan penari. Jo yang lahir pada 4 Februari 2008 sebagai penari.

3. ALL(H)OURS

Dikutip dari All Kpop, pada 28 November 2023, ALL(H)OURS mengumumkan tujuh anggotanya. Setiap anggota grup memberikan pesona unik yang bisa memikat publik secara global. Popularitas grup ini makin memuncak, karena menandai boy group pertama Eden Entertainment yang dijadwalkan debut pada 2024. Anggota grup ini, yaitu:

Lee Geon Ho atau Kunho lahir pada 3 April 2003. Cho Yu Min atau Youmin lahir pada 3 Juli 2004. Shin Jeong atau Xayden lahir pada 6 November 2004. Kim Min Je lahir pada 1 Maret 2005. Masami lahir pada 14 April 2005. Lee Hyunbin lahir pada 12 Juli 2006. Kim Ji Hwan dengan nama panggung ON:N lahir pada 8 Desember 2006, ia maknae dalam grup rookie K-Pop ini.

