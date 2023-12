Travis Scott Batalkan Konser di Chicago Beberapa Jam Sebelum Mulai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Travis Scott membatalkan konsernya di Chicago beberapa jam sebelum pertunjukan dimulai pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam penjelasannya, Travis Scott mengisyaratkan bahwa dia terjebak di pesawat.

“Saya benar-benar menghabiskan 24 jam di runway,” tulis Travis Scott pada Sabtu sore, 16 Desember 2023 di X. “Omong kosong paling gila yang pernah ada.”



Travis Scott akan Kembali ke Chicago pada Awal 2024 Baca Juga: Kunto Aji akan Gelar Konser Urup: Matahari Pertama di 2024

Travis Scott memberikan kabar terbaru kepada para penggemar yang memiliki tiket pertunjukan Jumat malam. "Kepada orang-orang saya di Chicago, saya sangat siap untuk menjadi gila. Chicago selalu menjadi salah satu tempat favoritku. Untuk pulang dan menunggunya sepanjang tur. Saya akan kembali beberapa hari pertama bulan Januari," tulisnya.

Penyanyi bernama asli Jacques Bermon Webster II itu dijadwalkan tampil di panggung sekitar jam 8 malam waktu setempat pada Jumat malam di United Center. Tetapi tempat konser tersebut mengabarkan melalui media sosial, bahwa konser tur Utopia - Circus Maximus dibatalkan.

“Pertunjukan Travis Scott di United Center yang dijadwalkan malam ini (15 Desember 2023) telah ditunda,” tulis United Center di Instagram. “Semua tiket yang dibeli sebelumnya akan berlaku pada tanggal baru yang diumumkan.”



Penggemar Luapkan Kekesalan terhadap Travis Scott

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya pada Jumat malam, para penggemar berspekulasi bahwa mungkin Travis Scott tidak dapat tiba di Chicago tepat waktu karena baru saja tampil keliling dunia di Arab Saudi. Menurut outlet berita berbahasa Arab, Travis Scott membuka festival Soundstorm di Riyadh pada Kamis, 14 Desember 2023 dengan lagu-lagu hits seperti Fe!n dan Goosebumps.

Para penggemar yang sudah dalam perjalanan menuju pertunjukan meluapkan kemarahan mereka atas pembatalan mendadak itu. Seorang penggemar yang tidak senang menulis di Instagram Travis Scott, “Pergi ke Arab Saudi sehari sebelum pertunjukannya di Chicago hanya untuk menjadwal ulang. Tidak nyata.” Yang lain menulis melalui X, “Travis Scott memilih uang Saudi daripada uang Chicago dan itu saja.”

Travis Scott selanjutnya akan membawakan pertunjukannya ke Barclays Center di Brooklyn, untuk beberapa konser pada 18-19 Desember 2023. Album terbarunya, Utopia, menghabiskan empat minggu di puncak Billboard 200 tahun ini, menjadikannya No. 1 ketiganya di tangga lagu tersebut. Pada November, lagu I Know? mencapai No. 1 di chart Rhythmic Airplay.

PAGE SIX | THE BLAST | BILLBOARD

Pilihan Editor: Konser Travis Scott di Mesir Dibatalkan Serikat Musisi Setempat, Pihak Penyelenggara Jalan Terus