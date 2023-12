Drummer Pertama AC/DC, Colin Burgess Meninggal dalam Usia 77 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drummer asli AC/DC, Colin Burgess meninggal dalam usia 77 tahun. Kabar ini diumumkan melalui akun resmi media sosial AC/DC pada Jumat, 15 Desember 2023.

“Sangat sedih mendengar meninggalnya Colin Burgess,” tulis AC/DC di . “Dia adalah drummer pertama kami dan musisi yang sangat disegani. Kenangan indah, tenanglah Colin.”

Colin Burgess merupakan musisi asal Sydney, Australia. Ia menjadi drummer untuk band rock The Masters Apprentices pada 1968-1972. Kemudian dia menjadi drummer untuk AC/DC pada 1973 dan keluar di tahun berikutnya. Colin Burgess adalah salah satu anggota pendiri AC/DC, bersama saudara Malcolm dan Angus Young, Larry Van Kriedt dan Dave Evans.

Phil Rudd kemudian menjadi drummer AC/DC selama tiga periode terpisah dengan band, yang terus melakukan tur dalam dekade keenamnya. Colin Burgess kemudian muncul dengan AC/DC ketika Bon Scott menjadi penyanyi utama mereka. Selama waktunya bersama AC/DC, Colin Burgess bermain di single debut band, Can I Sit Next To You, Girl?.

Colin Burgess Lolos dari Kematian Setelah Kecelakaan Mobil

Pada akhir kariernya, Colin Burgess dan saudaranya, Denny, mendapat perhatian karena selamat dari kecelakaan mobil yang serius ketika mereka bepergian ke pesta perilisan album pada 1998. Akibatnya, dua tulang di leher, panggul dan beberapa tulang rusuk serta menderita paru-paru Colin Burgess cedera. Dokter mengangkat limpa Colin Burgess dan separuh pankreasnya serta menempatkan drummer tersebut sebentar pada mesin pendukung kehidupan.

Sang rocker bangkit dan pulih sepenuhnya dan terus menjadi headline pertunjukan kecil di pub dan klub hingga dekade ketujuh hidupnya. Mereka berdua melanjutkan karier dan menjadi subjek film dokumenter tentang kembalinya mereka, akhirnya tampil di The Burgess Brothers Band dan, kemudian, Burgess Burgess.

Pada 1998, Colin Burgess dan anggota Masters Apprentice lainnya dilantik ke dalam Hall of Fame Asosiasi Industri Rekaman Australia. Lagu terbesar mereka antara lain 5.10 Man, Think About Tomorrow Today, Turn Up Your Radio, dan Because I Love You.

Dikenal dengan hitsnya seperti Highway to Hell dan Thunderstruck, personel AC/DC saat ini terdiri dari gitaris utama Angus Young, bassis Cliff Williams, drummer Rudd, penyanyi utama Brian Johnson dan gitaris ritme Stevie Young. Band ini kembali ke panggung untuk pertama kalinya dalam lebih dari tujuh tahun ketika grup tersebut memainkan festival Power Trip di Indio, California, pada Oktober lalu.

