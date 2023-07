Penyanyi Jazz Belanda Henk Kraaijeveld akan Berpentas di Erasmus Huis Jakarta, 1 Agustus 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi jazz Belanda Henk Kraaijeveld berpentas di Indonesia. Kraaijeveld bersama grupnya sudah pentas di Jazz Gunung Bromo, pada 21 Juli 2023. Pementasan kedua, ia akan tampil di Rumah Adat Melayu, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 25 Juli 2023. Henk Kraaijeveld Quintet akan mengakhiri pementasannya di Erasmus Huis, Jakarta pada Selasa 1 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB.

Tentang Henk Kraaijeveld Quintet

Grup jazz Henk Kraaijeveld Quintet terdiri atas pianis Daan Herweg, pemain gitar bas Thomas Pol, penabuh drum Roberto Pistolesi. Adapun Yoran Aarssen sebagai pemain saksofon. Lagu dan aransemen musik Henk Kraaijeveld kental improvisasi yang mengejutkan, karena penceritaan sebagai fitur utamanya. Pada 2023, Henk Kraaijeveld merilis album keduanya Patches of the Sky.

Dalam album Patches of the Sky, Kraaijeveld menulis lagu tentang kisah cinta Saidjah dan Adinda yang tragis. Inspirasi yang bersumber dari novel Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker atau Multatuli.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Sebuah hal yang penting untuk mengakui sejarah (pada masa itu) dan membawakan lagu ini di Indonesia,” kata Kraaijeveld dalam siaran pers, Jumat, 21 Juli 2023.

Sebagian besar susunan lagu yang dinyanyikan dalam tur Kraaijeveld adalah dari dalam album Patches of the Sky. Henk dan grupnya membawakan lagu-lagu yang bernuansa petualangan, balada maupun jazz modern yang bersemangat.

Pada 2021, Henk Kraaijeveld Quintet juga tampil melalui daring untuk Erasmus Huis. Tapi, sekarang Henk Kraaijeveld tampil secara langsung atau live di Indonesia.

“Saya pernah ke Indonesia sebelumnya. Saya ingat penonton Indonesia sangat hangat dan antusias,” kata penyanyi jazz itu. Ia juga berkeinginan dalam tur kali ini bisa mencicipi kuliner. “Kami (Henk Kraaijeveld Quintet) berharap bisa menikmati makanan enak dan pemandangan alam yang indah.”

Wakil Kepala Departemen Kebudayaan dan Komunikasi Kedutaan Belanda di Indonesia Jaef de Boer mengatakan, Indonesia tergolong negara dengan selera musik yang bagus. “Erasmus Huis sangat senang mengundang Henk Kraaijeveld Quintet dan mempersembahkan salah satu penampil jazz Belanda terbaik untuk penonton Indonesia,” ucapnya.

Pilihan Editor: Jazz Gunung Bromo 2023, Padukan Jazz Nuansa Etnik dengan Keindahan Gunung Bromo