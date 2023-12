Lagu BTS Saat Debut 2013 Puncaki Tangga Lagu iTunes Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu BTS No More Dream menduduki puncak tangga lagu iTunes Amerika Serikat. Ini merupakan tonggak sejarah karena lagu itu merupakan single debut BTS tahun 2013.

Lagu No More Dream, adalah lagu ketiga yang mencapai posisi teratas tangga lagu iTunes minggu ini, setelah Spring Day dan Outro: Tear. Lagu ini satu-satunya lagu debut K-pop yang menduduki posisi nomor satu tangga lagu tersebut.

Selain di Amerika Serikat, lagu No More Dream juga menduduki puncak tangga lagu iTunes di lebih dari 50 negara di seluruh dunia saat ini. Hal ini mendorong semua lagu dari album debut BTS 2 Cool 4 Skool juga mengalami peningkatan. Albumnya masuk dalam Top 10 chart US Movers and Shakers Digital Songs.

Makna lagu No More Dream

Kepopuleran BTS di Amerika Serikat tentu tak lepas dari dukungan ARMY. Seperti dilansir dari laman Billboard, banyak ARMY yang terinspirasi lirik lagu boy band dari Korea Selatan itu. Lirik lagu mereka sering merujuk pada perjuangan yang dialami generasi muda.

Salah satunya dalam lagu debut No More Dream. Lewat lagu ini ketujuh anggota BTS itu memberitahu para penggemar untuk mengejar impian mereka sendiri daripada menjadi korban ekspektasi masyarakat.

No More Dream dirilis pada tahun 2013, ketika sebagian besar anggota grup masih remaja. Lagu ini sangat berkaitan dengan bagaimana budaya anak muda Korea Selatan sebagian besar fokus dengan penekanan negara pada pendidikan.

Hal ini membuat sebagian besar siswa, bahkan dari taman kanak-kanak, menghadiri kelas khusus sepulang sekolah. Tujuannya adalah agar bisa masuk ke tiga universitas bergengsi di Korea, yaitu Seoul National, Korea, dan Yonsei.

Awalnya lagu debut bukan No More Dream

Lagu No More Dream hampir tidak menjadi lagu debut mereka. Awalnya lagu yang akan menjadi lagu debut berjudul End of The World. Namun pendiri Big Hit Entertainment, Bang Si Hyuk, yang ingin mereka debut dengan No More Dream.

Dalam wawancara dengan Vanity Fair tahun 2020, Jimin mengungkapkan karena saat itu mereka masih remaja, Bang Si Hyuk menyarankan sebaiknya mereka membicarakan masalah yang dialami anak-anak muda. "Dan menjadi perwakilan generasi muda, dan itulah bagaimana lagu ini (No More Dream) diciptakan," kata Jimin.

Dukungan ARMY

Meski ketujuh anggota BTS saat ini sedang wajib militer, Adorable Representative MC of Youth atau ARMY, sebutan penggemar BTS, tetap aktif mendukung mereka. RM, V, Jimin dan Jungkook baru memulai wajib militer mereka pada 11 dan 12 Desember 2023. Sementara Jin, J-Hope dan SUGA saat ini masih menjalani kewajiban mereka. Ketujuh anggota BTS diharapkan akan berkumpul lagi pada tahun 2025.

