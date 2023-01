Rhoma Irama Bawakan Lagu Butter BTS, Mendadak Dipanggil Sunbaenim

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Dangdut Indonesia Rhoma Irama sukses menggemparkan para pecinta K-pop, terutama fans BTS. Rhoma Irama menyanyikan lagu Butter dari BTS saat tampil di acara ulang tahun Indosiaryang disiarkan secara langsung pada Rabu, 11 Januari 2023.

Penyanyi dan pencipta lagu berusia 76 tahun ini tampil bersama Soneta Group dengan pakaian serba hitam. Rhoma Irama membawakan lagu Butter BTS dengan suara dan musik khasnya. Lagu Butter BTS dinyanyikan di tengah-tengah Rhoma Irama membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul Musik.

Sebagian penonton di studio ada yang berdiri dan ikut menyanyikan lagu Butter bersama-sama. Namun lebih banyak lagi penonton yang mengabadikan momen bersejarah itu menggunakan ponsel mereka.

Rhoma Irama Belajar dari Cucunya yang ARMY

Setelah Rhoma Irama selesai menyanyi, pembawa acara Irfan Hakim dan Ramzi langsung memberikan apresiasi. "Seorang raja Dangdut Dunia menyanyikan lagu BTS," kata Ramzi. "Benar-benar kekinian sekali Pak Haji. Kita di belakang sampai teriak-teriak, ARMY yanga ada di rumah juga pasti sangat senang sekali," kata Irfan Hakim.

Rhoma Irama membenarkan kalau BTS diperkenalkan oleh cucunya yang merupakan ARMY, sapaan untuk penggemar BTS. "Dari cucu saya, ARMY banget," kata Rhoma Irama.

Sebelum acara dimulai, Rhoma Irama menyampaikan alasannya memilih lagu Butter BTS untuk dibawakan. "Ingin menyapa kaum milenial supaya lebih akrab," kata Rhoma Irama.

Disapa dengan Panggilan Rhoma Irama Sunbaenim

Penampilan singkat Rhoma Irama membawakan lagu Butter BTS seketika viral dan trending di Twitter hingga saat ini. Netizen yang didominasi oleh fans K-pop bahkan memanggilnya dengan sapaan Rhoma Irama Sunbaenim. Dalam Bahasa Korea, Sunbaenim merupakan panggilang yang disematkan untuk senior atau kakak kelas.

"Ketika King of dangdut cover Butter lagu dari King of K-Pop. Bangtan Soneta Forever. Rhoma Irama sunbaenim memang terbaik," cuit @blueNg***. "Ga nyangka sama sekali bakal bawain butter, thank you so much pa haji rhoma irama sunbaenim," cuit @radian***. "Semoga bighit melihat rhoma irama sunbaenim," cuit @cayy***. "INI KERENNN. Terimakasih sunbaenim Rhoma Irama sudah berusaha untuk menghafal lirik lagu butter, karena menurutku butter susah karena liriknya padet banget. kerenn sekaliii. performancenya juga ga kalah kerennn," cuit @vanta***.

