Mengenal Moon Jong Up yang Sudah Meluncurkan Album Some

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dua tahun, Moon Jong Up kembali menyapa penggemar dengan merilis mini album keduanya Some, pada 30 Oktober 2023. Album ini menandai kembalinya ia sejak merilis mini album Us, pada 2021.

Profil Moon Jong Up

Dikutip dari KpopWise, Moon Jong Up penyanyi sekaligus penulis lagu Korea Selatan di bawah MA Entertainment. Ia lahir pada 6 Februari 1995. Ia memulai debutnya sebagai anggota grup K-pop B.A.P. pada Januari 2012. B.A.P meraih popularitas dengan lagu-lagu seperti Warrior, One Shot, dan Skydive.

Pada November 2014, grup ini mengajukan gugatan terhadap agensinya. Para anggota berusaha untuk membatalkan kontraknya dengan perusahaan dengan alasan kondisi dan distribusi keuntungan yang tidak adil. Pada Agustus 2015, kedua pihak akhirnya menyelesaikan masalah tersebut. B.A.P. melanjutkan aktivitasnya bernaung dengan TS Entertainment.

Dikutip dari My Drama List, pada 21 November 2019, diumumkan, Jong Up baru saja menandatangani kontrak eksklusif dengan The Groove Company sebagai solois. Dia menjadi artis solo pada Mei 2020, merilis single pertamanya, Headache.

Ia menandatangani kontrak dengan Big Ocean ENM pada 1 Desember 2020. Tak lama, pada 22 Mei 2023, ia menandatangani kontrak dengan MA Entertainment. Pada Februari 2023, ia berpartisipasi sebagai anggota tim 24 dalam acara JTBC Peak Time yang populer. Ia meraih posisi pertama dalam pemungutan suara individu global dan membantu timnya meraih posisi ketiga secara keseluruhan.

