IU Gaet V BTS Jadi Model Video Klip Lagu Barunya, Dirilis Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - IU, penyanyi dan aktris Korea Selatan, akan comeback dengan album baru pada tahun 204. Selain album yang sudah lama ditunggu penggemarnya, IU juga akan melibatkan V BTS sebagai model video klip lagu barunya.

Tahun 2024 menjadi kesempatan yang baik bahi para penyanyi dan grup untuk merilis karya baru. Salah satunya penyanyi IU, yang saat ini sedang mempersiapkan album baru. Diperkirakan album barunya akan dirilis pada paruh pertama tahun 2024.

Album baru ini sangat dinanti, karena penyanyi bernama Lee Ji Eun itu terakhir merilis album pada Desember 2021. Artinya, hampir dua setengah tahun setelah album berjudul Pieces itu dirilis.

V BTS sebagai model video klip

Persiapan album barunnya termasuk syuting video klip dengan menggandeng V BTS. Menurut laporan ekslusif Star News, 5 Desember 2023, V BTS akan menjadi model video klip lagu baru IU.

Agensi IU, EDAM Entertainment, langsung menanggapi laporan tersebut dengan pernyantaan khusus. “IU telah menyelesaikan syuting video musiknya dengan V BTS, dan albumnya sedang dipersiapkan dengan tujuan untuk dirilis pada paruh pertama [tahun depan],” kata agensi itu.

Keputusan untuk syuting video musik lebih awal tentu menyesuaikan jadwal dengan V. Anggota BTS kan segera memulai wajib militernya bulan ini. Sementara tanggal perilisan album baru IU belum diumumkan.

Kolaborasi IU dengan anggota BTS

Selain menjadi model video musik lagu baru IU, V BTS sebelumnya pernah menjadi bintang tamu Palette episode 24, beberapa bulan lalu. Saat itu, pria bernama asli Kim Tae Hyung itu baru saja merilis album solo yang berjudul Layover.

Kolaborasi dengan anggota BTS ini juga bukan yang pertama bagi IU. Wanita berusia 30 tahun itu pernah berkolaborasi dengan SUGA BTS dalam single Eight di tahun 2020. Di tahun 2023, SUGA berkolaborasi dengan IU dalam lagu People Part 2. dalam album D-Day.

Konser solo dan film

Di tahun 2023 ini IU menggelar konser solo The Golden Hour: Under the Orange Sun pada 17 dan 18 September di Jamsil Olympic Stadium, Korea Selatan. Dia menjadi penyanyi wanita korea pertama yang menggelar konser di stadion terbesa di negeri Gingseng itu.

Selain sebagai penyanyi, IU juga membintangi beberapa film. Di antaranya Broker tahun 2022 dan Dream tahun 2023. Dia juga sedang menyelesaikan proses syuting drama terbarunya berjudul You Have Done Well dengan Park Bo Gum.

