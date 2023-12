Park So Dam Ungkap Kisahnya Lawan Kanker Tiroid hingga Main di Death's Game

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park So Dam mengalami gejolak emosi yang signifikan selama berjuang melawan kanker tiroid sembari bermain di serial Death’s Game. Park So Dam berterima kasih pada rekan dan keluarga yang telah memberinya waktu dan kekuatan untuk pulih.

Pada Senin, 11 Desember 2023, bintang Parasite itu muncul di acara YouTube Jo Hyunah bersama aktor Seo In Guk yang akan sama-sama bermain di Death’s Game. Ia berbagi cerita ketika dirinya kembali bekerja setelah perjuangan melawan kanker tiroid papiler, yang didiagnosis pada Desember 2021, hingga perlu menjalani pembedahan.

"Saat menerima tawaran untuk proyek ini, aku sedang dalam keadaan di mana aku bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Namun, sutradara memberitahuku ada cukup waktu sebelum syuting dan memperbolehkanku memulihkan diri. Dari situ aku menjadi berani dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik,” ucap Park So Dam, dilansir Allkpop pada Rabu, 13 Desember 2023.

Park So Dam Dapat Banyak Dukungan dari Keluarga dan Lawan Main di Death’s Game

Ia merefleksikan perjuangannya saat berjuang melawan penyakit tersebut. Park So Dam mengatakan ada suatu masa ketika ia tidak bisa bangun dari tempat tidur akibat sakitnya, tanpa bantuan sang ayah. Kini, ia sangat bersyukur atas sekadar bisa menggerakkan tubuhnya sendiri.

Terkadang dirinya “menemukan kekuatan yang luar biasa ketika berada di lokasi syuting.” Misalnya saja ketika beberapa lawan mainnya, termasuk Seo In Guk akan memastikan kondisi Park So Dam sedang baik dan sangat perhatian.

Seo In Guk dan Park So Dam. Foto: Instagram/@imsodamm

Park So Dam Sering Menangis saat Awal Syuting Death's Game

Bagian tersulit selama pengobatan kanker tiroid adalah suaranya. “Saat itu suaraku tidak keluar. Butuh waktu sekitar 8 bulan sampai suaraku kembali. Saya berusaha sebaik mungkin untuk pulih secepat mungkin dan berusaha menjadi lebih baik. Belum lama ini sudah sembuh,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih dari itu, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang ia terima selama masa pemulihan. Pengobatan mental dan fisik yang dialaminya sangat membebaninya, hingga Park So Dam mengaku menangis setiap hari di rumah saat syuting paruh pertama Death's Game.

“Salah satu dialog dalam serial ini adalah ‘Manusia hanya mati sekali dalam jangka waktu yang lama.’ Melihat karya ini akan mengingatkan penonton tentang betapa mulia dan berharganya kehidupan sehari-hari,” kata Park So Dam.

Serial terbaru Park So Dam dan Seo In Guk, Death’s Game berkisah tentang Choi Lee Jae (Seo In Guk), yang berdiri di jurang neraka, menghadapi kematian dan kelahiran kembali sebanyak 12 kali, dipandu oleh penghakiman Kematian (Park So Dam) itu sendiri.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | ALLKPOP | KOREABOO

Pilihan Editor: Park So Dam Tulis Surat untuk Penggemar Setelah Jalani Operasi Kanker Tiroid