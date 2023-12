Dibintangi Jeon Jong Seo, Ini Sinopsis Drakor Queen Woo yang akan Tayang 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen Woo merupakan drama Korea (drakor) terbaru yang akan tayang pada 2024. Drama ini menjadi perbincangan banyak orang karena diperankan oleh aktor terkenal. Selain itu sang sutradara, Jeong So-gyo, pernah menggarap drakor Oh! My Gran, Perfect Game, dan Like Father, Like Son.

Dikutip dari My Drama List, drakor Queen Woo bercerita tentang kehidupan Ratu Woo setelah kematian suaminya, Raja Gogukcheon. Setelah kematian raja diketahui dunia, pertempuran sengit antara suku-suku dimulai. Orang-orang dari lima suku lantas berusaha merebut kekuasaan, dan Queen Woo harus berpacu dengan waktu mencari raja baru dalam waktu 24 jam.

Dilansir dari Soompi, berikut karakter dari pemeran Queen Woo:

1. Woo Hee (Jeon Jong Seo)

Woo Hee adalah ratu Goguryeo yang menikahi salah satu adik suaminya setelah suaminya meninggal demi melindungi keluarga dan sukunya. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menganalisis masalah dan menemukan strategi, dan dia adalah pemain aktif yang keluar dari istananya untuk menemukan raja baru sendiri dan melawan kekuatan lawan yang membidik takhta.

2. Eulpa So (Kim Mu Yeol)

Eulpa So adalah seorang jenderal militer dan ahli strategi Goguryeo yang naik ke posisi Generalissimo. Meskipun berasal dari keluarga lokal dengan garis keturunan yang lemah, Eulpa So memiliki kemampuan luar biasa. Saat melakukan urusan nasional di bawah kepercayaan Raja Go Nam Mu, dia memendam keinginan yang belum terselesaikan.

3. Raja Go Nam Mu (Ji Chang Wook)

Raja Go Nam Mu adalah suami dari Ratu Woo Hee dan raja Goguryeo, dikenal karena taktik militernya yang luar biasa yang mengalahkan 30.000 tentara Kekaisaran Han dengan pasukan 5.000 orang. Dia adalah raja yang sempurna, memiliki martabat seorang pemimpin militer dan kebajikan, tetapi ketidakhadirannya membawa kekacauan ke istana.

4. Woo Soon (Jung Yoo Mi )

Woo Soon adalah kakak dari Woo Hee. Meskipun berasal dari wilayah utara, yang telah menghasilkan ratu kerajaan selama beberapa generasi, Woo Soon kehilangan posisi ratu dari adiknya Woo Hee dengan satu pilihan. Dia menjadi pelayan saudara perempuannya dan memasuki istana untuk merebut kembali takdirnya. Transformasi Jung Yoo Mi, yang akan menyelesaikan perjuangan Woo Soon dalam usahanya untuk mendapatkan kembali posisi ratu yang dicuri, menambah antisipasi.

5. Putra mahkota Go Bal Gi (Lee Soo Hyuk)

Go Bal Gi adalah pesaing takhta Goguryeo. Go Bal Gi, yang memiliki kecenderungan jahat dan berbahaya, mulai mengungkapkan keinginannya yang ditekan ketika kesempatan untuk mengklaim tahta muncul.

6. Mu Gol (Park Ji Hwan)

Mu Gol adalah pemimpin pasukan raja yang disebut Wang Dang. Mu Gol, seorang pejuang tak kenal takut yang menangani senjata apa pun dengan keterampilan, adalah komandan yang melindungi Raja Go Nam Mu dengan kesetiaan yang ditempa melalui perang panjang.

