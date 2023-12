Bikin Gemas Penonton, Ini 4 Drakor Tentang Kisah Cinta Segitiga yang Wajib Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea yang disingkat drakor selalu menawarkan ide cerita unik, salah satunya adalah cerita mengenai pemeran utama yang terlibat cinta segitiga. Berikut 4 rekomendasi drama Korea dengan topik tersebut.

1. Who Are You: School 2015

Diacu dari asianwiki.com drama remaja ini mengangkat isu bullying di lingkungan sekolah hingga membuat korban trauma. Lee Eun-Bi pun merasa putus asa dan mencoba bunuh diri, namun, ternyata ia diselamatkan oleh kembarannya. Lee Eun-Bi sempat hilang ingatan dan hidup dengan identitas kembarannya tersebut. Di lingkungan baru itu ia pun terlibat cinta segitiga dengan sahabat kembarannya serta siswa bermasalah.

2. While You Were Sleeping

Dikisahkan seorang wanita dan dua laki-laki memiliki kelebihan bisa melihat masa depan melalui mimpi yang mereka alami. Dikutip dari iq.com, drama dengan total 16 episode tersebut mendapuk Bae Suzy, Lee Jong Suk, dan Jung Hae-in sebagai pemeran utama yang memberantas kejadian buruk di masa depan. Karena misi tersebut mereka bertiga dekat dan timbul benih cinta segitiga.

3. Strong Woman Do Bong-soon

Hits pada tahun 2017 lalu, m.imdb.com merilis sinopsis drama yang mengisahkan seorang wanita dengan kekuatan super yang berasal dari gen ibunya. Berkat keahlian tersebut ia direkrut menjadi pengawal CEO perusahaan terkemuka, romansa terjadi di antara keduanya, ternyata sahabat Bong-soon yang sudah ia kagumi dari SMA tersebut juga memiliki perasaan terhadap Do Bong-soon.

4. True Beauty

Mengutip dari viu.com, True Beauty menceritakan tentang seorang gadis yang mengalami bullying serta penolakan akibat wajahnya yang kurang cantik. Ju Kyung namanya, ia pun mengusahakan untuk pindah sekolah dan merombak total penampilannya menggunakan make-up.

Di sekolah barunya, Ju Kyung bertemu siswa menyebalkan bernama Han Seo Jun serta kawan masa kecilnya Suho. Secara alami Suho dan Seo Jun jatuh hati pada gadis itu dan bersaing untuk mendapatkan hatinya. Itulah kisah cinta segitiga di drakor True Beauty.

