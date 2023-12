Deretan Aktor Korea yang Wajib Militer pada 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2023, beberapa aktor Korea Selatan menjalani wajib militer atau wamil. Berikut deretan aktor Korea yang menjalani wamil pada 2023.

1. Lee Do Hyun

Dikutip dari India Today, aktor sudah menyelesaikan perannya dalam drama The Good Bad Mother ini telah masuk wajib militer pada 14 Agustus 2023. Sebelum melaksanakan wajib militernya, ia sempat mengadakan jumpa penggemar di Grand Theater Pusat Kebudayaan dan Seni Universitas Gwangwoon Donghae di Nowon-gu, Seoul, pada 5 Agustus.

2. Nam Joo Hyuk

Nam Joo Hyuk telah masuk wajib militer sejak 20 April 2023. Ia mengawali wajib militernya mengikuti pelatihan dasar selama lima pekan pertama. Proyek drama atau drakornya sebelum masuk wamil, Twenty-Five Twenty-One.

3. Kim Min Jae

Dikutip dari Soompi, Kim Min Jae resmi menjalani wajib militer sejak 18 September 2023. Hal ini disampaikan Yamyam Entertainment, sebagai agensi Min Jae. "Kim Min Jae akan masuk militer hari ini. Mohon kirimkan dukungan hangat untuk Kim Min Jae yang akan kembali dengan sehat setelah melaksanakan wajib militer dengan patuh," menurut keterangan tertulis agensi dalam keterangannya.

4. Na In Woo

Setelah mendapat peran utama dalam serial River Where the Moon Rises, In Woo mendapat banyak pujian dan penggemar. Ia juga membintangi perannya di Jinxed at First dan posisinya di variety show 2 Days & 1 Night 4.

5. Song Kang

Song Kang diketahui akan melaksanakan wajib militer dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan dalam wawancara baru-baru ini di konferensi pers serial drama Sweet Home 2. Meski saat ini dua proyek drama yang dibintanginya sedang naik daun yakni Sweet Home 2 dan My Demon, Song Kang merasa tak menyesal mengambil keputusan untuk menjalani wamil.

"Itu adalah pilihanku untuk tidak menunda wajib militer. Motoku adalah 'Jangan menyesali pilihan kita,' jadi aku menerima keputusanku dan memberikan upaya terbaik setiap saat," ujarnya.

YOLANDA AGNE | INTAN SETIAWANTY

