5 Idola K-Pop yang Merilis Album dan Lagu pada 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2023, tak sedikit idola K-Pop yang merilis album atau lagu single. Tak sedikit pula yang memuncaki tangga lagu. Berikut beberapa idola K-Pop yang merilis lagu dan album pada 2023.

1. Taeyang BigBang

Anggota BigBang ini comeback menggandeng Jimin BTS. Mereka berkolaborasi untuk lagu berjudul Vibe yang dirilis pada 13 Januari 2023. Perilisan lagu ini menandai kembalinya Taeyang setelah enam tahun. Dalam video musik Taeyang dan Jimin terlihat kompak dan memiliki sinergi yang eksplosif.

Kolaborasi keduanya membuat penggemar K-Pop antusias, setelah mereka merilis foto keduanya di dalam studio rekaman. Diketahui Jimin menjadi artis unggulan di album solo terbaru Taeyang ini.

2. Kai EXO

Pada 2023, Kai kembali dengan album terbarunya Rover pada 13 Maret 2023. Dalam mini album ini, ia merilis 6 lagu, yaitu Rover, Black Mirror, Slidin', Bomba, Say You Love Me, dan Sinner. Dikutip dari Yonhap News Agency, Kai memilih genre yang berbeda dari biasanya. Jika dalam album sebelumnya, ia menunjukkan kemampuan vokal, kali ini menunjukkan kemampuan Kai dalam genre R&B yang dipadukan dengan ragam genre lain. Album solo Kai ini berhasil memuncaki tangga lagu 40 negara di iTunes, Korea, dan Cina.

3. Jisoo Blackpink

Jisoo memulai debut solonya album single ME dan lagu utamanya Flower yang dirilis pada 31 Maret 2023. Dikutip dari Soompi, setelah 24 jam sejak perilisan, pada 1 April 2023, video musik Jisoo untuk Flower telah mengumpulkan total 40.069.513 penayangan di YouTube. Jisoo juga berhasil memecahkan rekor untuk penjualan hari pertama tertinggi dan penjualan pekan pertama tertinggi.

4. Jihyo Twice

Jihyo menjadi anggota Twice yang debut pada tahun ini dengan mini album berjudul Zone pada Juli 2023. Dalam album Zone lagu utama yang dipilihnya, Killin Me Good. Ia menggandeng penyanyi Amerika, 24kGoldn, dan sesama artis Korea, Heize. Setelah dirilis, mini album debut solo Jihyo Zone masuk ke dalam tangga lagu Top 200 Album Billboard dengan peringkat mingguan album terpopuler di Amerika Serikat.

Ini menjadikan dia sebagai penyanyi solo wanita K-Pop kedua dalam sejarah yang masuk ke dalam 100 besar Billboard 200. Ia bergabung dengan rekan satu grupnya Nayeon, yang berhasil mencapai puncak Nomor 7 di tangga lagu tersebut pada tahun lalu.

5. Jeon Somi

Dikutip dari AllKpop, pada 7 Agustus 2023 Jeon Somi comeback dengan merilis album Game Plan. Dalam mini album tersebut berisi total 5 lagu, yakni GeumGeumGeum, Fast Forward, Hell No, Pisces, dan The Way. Dalam pembuatan album Jeon Somi mengambil bagian dengan menyusun dan menulis lirik untuk GeumGeumGeum dan Hell No. Game Plan menjadi penanda kembalinya Somi setelah hampir dua tahun sejak album studio pertamanya XOXO pada Oktober 2021.

