NCT 127 Bocorkan Cerita Lucu di Balik Album Musim Dingin, Be There For Me

TEMPO.CO, Jakarta - Menutup tahun 2023, NCT 127 akan segera merilis single album musim dingin bertajuk Be There For Me. Album terbaru mereka akan dirilis secara online pada Jumat, 22 Desember 2023 dan perilisan album fisik Rabu, 27 Desember mendatang.

“Bertepatan dengan keluarnya winter album, kami berharap bisa mengakhiri tahun ini bersama Sijeuni (sebutan penggemar NCT dalam bahasa Korea). Rasanya benar-benar bersyukur dan berterima kasih banyak,” ujar Jaehyun dalam konferensi pers acara NCT 127 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event di Jakarta pada Jumat, 8 Desember 2023.

3 Lagu di Album Be There For Me NCT 127 Bertema Musim Dingin

Grup yang beranggotakan sembilan anggota ini, akan merilis tiga lagu baru dengan judul yang berkaitan dengan suasana musim dingin, yaitu Be There For Me sebagai judul utama, Home Alone dan White Lie.

“Kemarin sudah sempat live,” kata pemimpin NCT 127, Taeyong. “Setiap lagunya punya vibes yang berbeda. Ini adalah album musim dingin pertama kami, jadi mohon dukungannya, Terima kasih.”

Cerita Lucu di Balik Video Klip Be There For Me NCT 127

Perilisan album ini akan ditandai dengan video klip Be There For Me yang akan rilis di YouTube pada Jumat, 22 Desember 2023 pukul 6 sore KST atau pukul 16:00 WIB. Menyoal hal ini, Yuta menceritakan kisah lucu di balik pembuatan video klip tersebut.

“Ada salah satu video klipnya yang lucu banget. Ada adegan kami bertengkar dan ada yang melerai juga. Kami syuting dari jam 1 sampai jam 6 pagi. Ini bakal seru banget, ditonton ya!” ujar Yuta.

Melalui akun resmi NCT 127, akan banyak konten yang hadir untuk menghibur penggemar selain video klip Be There For Me seperti foto konsep album dari Home Alone dan White Lie, video penampilan spesial natal dan tahun baru, dan akan ada situation comedy berjudul Home Together dan variety show sebanyak empat episode yang berjudul Home (Not) Alone.

Salah satu anggota NCT 127, Taeil, secara tidak langsung dikonfirmasi bakal ikut berpartisipasi dalam video klip Be There For Me bersama delapan anggota lainnya. Taeil diketahui hiatus untuk mengikuti aktivitas NCT 127 karena cedera akibat kecelakaan.

ANNISA YASMIN | SOOMPI

