Mengenal 4 Pemeran Drakor Marry My Husband

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Marry My Husband akan tayang pada 1 Januari 2024. Marry My Husband drama Korea tvN dan Amazon Original yang diproduksi oleh Studio Dragon, anak perusahaan CJ ENM.

Pemeran Marry My Husband

1. Park Min Young

Park Min Young lahir di Seoul, pada 4 Maret 1986. Ia memulai kariernya di industri hiburan dengan iklan untuk SK Telecom pada 2005. Ia berakting setahun kemudian di sitkom dalam drama Unstoppable High Kick!. Dikutip dari IMDb, namanya dikenal lewat peran utamanya di 7 Ilui Wangbi (2017), Joheunnom nabbeunnom isanghannom (2008), dan Sungkyunkwan Scandal (2010).

Dalam drama ini, Park Min Young memerankan karakter Kang Ji Won, seorang wanita yang memiliki riwayat penyakit parah. Dirinya juga menerima kenyataan pahit perselingkuhan suaminya, Park Min Hwan dengan temannya sendiri, Jung Soo Min. Untungnya, Ji Won mendapat kesempatan kedua dalam hidup dan bertekad untuk membalas penderitaanya.

2. Na In Woo

Na In Woo lahir pada 17 September 1994. Pada 2015, ia memulai debut aktingnya melalui serial televisi MBC Shine or Go Crazy. Sepanjang kariernya, dia telah membintangi berbagai drama populer, seperti Mr. Queen, The Golden Spoon, dan lain-lain.

Ia juga tampil dalam drama River Where the Moon Rises dan mendapat dua penghargaan di KBS Drama Awards 2021. Ia mendapat Penghargaan Pasangan Terbaik KBS Drama Awards 2022. Pada Januari 2022, Na In Woo menjadi anggota tetap acara realitas KBS2 2 Days & 1 Night, setelah Kim Seon Ho meninggalkan acara tersebut pada Oktober 2021.

Dalam Marry My Husband, Na In Woo memerankan Yoo Ji Hyuk, ia manajer di tempat kerja Ji Won. Tokoh Ji Hyuk yang membantu Kang Ji Won di kehidupan keduanya.

3. Lee Yi Kyung

Lee Yi Kyung lahir di Cheongju, pada 8 Januari 1989. Dikutip dari The Movie Database, ia melakukan debut aktingnya pada 2011. Pertama kali memainkan peran pendukung dalam drama televisi My Love from the Star.

Lee Yi Kyung muncul dalam film independen dan komersial, seperti White Night karya Leesong Hee-il (2012) dan One on One (2014) karya Kim Ki-duk. Dikutip dari Asianwiki, Lee Yi Kyung juga tampil dalam berbagai drakor, termasuk Curtain Call, X in Crisis, Monthly Magazine Home, Royal Secret Agent, dan Hotel Del Luna.

Dalam Marry My Husband, Lee Yi Kyung memerankan karakter Park Min Hwan, suami Ji Won. Mulanya, Park Min Hwan rekan kerja Ji Won di kantor. Ia tertarik kepada kepintaran dan perhatian Ji Won.

4. Song Ha Yoon

Song Ha Yoon lahir di Seoul, pada 2 Desember 1986. Dikutip dari My Drama List, ia tampil perdana pada 2003 dalam drama KBS2 Sang Doo dan Let's go to School, bersama Bi Rain dan Gong Hyo Jin. Ia tampil dalam drama antara lain Oh! Young-Sim, Please Don't Date Him, Devilish Charm, My Daughter, Geum Sa-Wol. Dia dikenal lewat perannya di Fight for My Way dan dianugerahi Aktris Luar Biasa KBS Drama Awards 2017.

Dalam Marry My Husband, Song Ha Yoon memerankan karakter bernama Jung Soo Min. Ia teman Ji Won sejak sekolah menengah. Ji Won selalu menganggap So Min satu-satunya teman yang dia punya, ia merasa So Min sangat berharga.

