Aktor Senior Yayu Unru Meninggal, Tahun Ini Muncul di Serial Bikinan Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar duka datang dari industri film Tanah Air. Aktor senior Yayu Unru meninggal pada Jumat, 8 Desember 2023 di usia 61 tahun.

Kabar tersebut terungkap dari unggahan beberapa aktor Indonesia. Salah satunya Teuku Rifnu Wikana lewat media sosialnya.

"Innalillahi wainnailaihi roji'un. Telah kembali ke pangkuan-Nya guru kami, abang kami, saudara kami @yayuunru. Beliau orang baik, sejatinya di dunia teater dan film banyak membawa kebajikan. Semoga Allah menempatkan beliau di sisi-Nya. Selamat jalan bang," tulis Wikana menutup unggahannya.

Berita duka ini juga dibagikan oleh aktor Ramadhan Al Rasyid. Ia menyampaikan ucapan duka atas kepergian Yayu. "Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un, istirahat dengan tenang ya Abangku," tulisnya. Unggahan tersebut dibagikan ulang oleh Fatih Unru, anak mendiang Yayu. Fatih mendoakan ayahnya. "Ketenangan dan doa yang akan selalu menemani bapak," tulisnya.





Bela Sungkawa Artis Tanah Air untuk Yayu Unru

Dalam unggahan terakhir Yayu Unru di akun Instagram pribadinya pada 25 November 2023, deretan selebritas yang berduka turut berkomentar. Ucapan belasungkawa mengalir untuk aktor senior yang baru berpulang ini.

"Selamat jalan om Yayu," tulis Gritte Agatha.

"Ya Allah Mas," tulis Abidzar Al Ghifari

"Innalillahi wa inaillahi rojiun... selamat istirahat dgn tenang mas," tulis Nina Tamam.

"Selamat jalan om @yayuunru," tulis Dinda Kirana.

Yayu Unru dalam episode 2 serial The Last of Us di HBO. Dok. HBO





Yayu Unru Dua Kali Serangan Jantung

Diketahui sebelum meninggal, Yayu Unru sempat mengalami dua kali serangan jantung hingga akhirnya menjalani operasi pemasangan ring. Yayu mengalami serangan jantung pada Selasa, 5 Desember jam 9 malam dan Rabu, 6 Desember pada jam 6 pagi. Usai kejadian itu, Yayu langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat intensif.

Sudah lima hari Yayu Unru masuk ICU serangan jantung. Setelah tindakan operasi, kemarin istri Yayu Unru mengabarkan kondisi sang aktor membaik dan sudah bisa lepas ventilator. Ia juga disebut sudah bisa melakukan aktivitas ringan tanpa bantuan orang lain.

Perjalanan Karier Yayu Unru

Yayu Unru menekuni debut akting di dunia seni peran saat bermain dalam film Demam Tari (1985). Namun, karier layar lebarnya baru terbuka di era 2000-an.

Aktor kelahiran 1962 itu rutin membintangi berbagai film pada era tersebut, sebut saja Mengaku Rasul (2008), Sang Pemimpi (2009), Rindu Purnama (2011), hingga Sang Penari (2011). Ia juga membintangi beberapa film sebagai pemeran pendukung, seperti Tabula Rasa (2014), Night Bus (2017), Posesif (2017), hingga Love for Sale 2 (2019).

Tak hanya di di Indonesia, karier aktingnya juga menjajaki industri film internasional. Ia pernah menjadi bintang tamu dalam serial Hollywood The Last of Us (2023). Bersama Christine Hakim yang berperan sebagai ilmuwan, Yayu Unru muncul jadi militer di episode kedua.

