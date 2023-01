Komentar Penonton Soal Penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru di The Last of Us

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor senior Indonesia, Christine Hakim dan Yayu Unru menjadi sorotan setelah muncul di episode 2 serial The Last of Us yang tayang di HBO, Senin, 23 Januari 2023. Dalam episode serial adaptasi dari game PlayStation yang berlatar di Jakarta tahun 2003, Christine Hakim berperan sebagai seorang ilmuwan, sementara Yayu Unru sebagai personel TNI.

Banyak penonton yang memberi komentar mengenai penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru dalam serial drama pasca-apokaliptik Amerika tersebut, hingga menjadi trending di Twitter. Salah satu sineas Indonesia, sutradara Timo Tjahjanto secara khusus memuji penampilan kedua aktor senior tersebut dalam cuitan terbarunya.

"Sangat bangga dengan penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru dari Indonesia yang singkat namun kuat dan mengerikan, keduanya membawa firasat ketakutan, menemukan awal dari akhir," cuit sutradara The Big 4 itu.

Dialog Bahasa Indonesia Christine Hakim dan Yayu Unru di The Last of Us

Salah satu adegan Christine Hakim dan Yayu Unru di episode 2 The Last of Us juga tersebar di media sosial. Keduanya menggunakan Bahasa Indonesia dalam dialognya. "Ibu Ratna (Christine Hakim), kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu kami untuk mencegah penyebaran. Kami butuh vaksin, obat," kata Yayu Unru.

Yayu Unru dalam episode 2 serial The Last of Us di HBO. Dok. HBO

"Bapak, saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik, tidak ada obat dan tidak ada vaksin," kata Christine Hakim. "Jadi apa yang harus kami lakukan, Bu?" kata Yayu Unru. "Bom. Mulailah pengeboman, bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya," kata Christine Hakim kemudian menangis.

The Last of Us menceritakan tentang kehidupan manusia yang hancur setelah adanya virus berbahaya. Virus dari sebuah spesies jamur cordyceps itu telah menyebar dan menginfeksi manusia. Jamur tersebut merupakan spora beracun yang dapat membuat korban menjadi haus darah seperti zombie dan mampu menginfeksi orang lain.

Simak: The Last of Us Jadi Serial Debut Terbesar Kedua di HBO dalam 13 Tahun Terakhir

Christine Hakim dan Yayu Unru Bikin Bangga

Netizen yang telah menyaksikan penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru di episode 2 The Last of Us mengungkapkan rasa bangganya terhadap dua aktor senior Indonesia tersebut. Mereka memuji akting Christine Hakim dan Yayu Unru yang sangat bagus, meski hanya sebentar.

"Senang akhirnya saya bisa berteriak tentang penampilan favorit saya di #TheLastOfUs. Teror diam-diam Christine Hakim luar biasa dan persis nada yang dibutuhkan adaptasi ini," cuit @OmgMor***. "Akting bu christine hakim sama pak yayu unru emang kelass. Beda emang kalo senior mah kuwalitas nomer wahiid," cuit @milky***. "Christine Hakim di The Last of Us kelas banget dan saya agak suka percakapan dalam Bahasa Indonesia, bagi saya tidak canggung.... atau Yayu Unru dan dia terlalu bagus," cuit @bowlof***.

Episode 2 The Last of Us Pecahkan Rekor

Menurut data Nielsen yang dikombinasikan dengan data pihak pertama dari Warner Bros. Discovery, episode 2 The Last of Us tembus 5,7 juta penonton di seluruh penayangan linier di HBO dan streaming di HBO Max. Itu menandai peningkatan 22 persen dari pemecahan rekor pekan lalu sebesar 4,7 juta, angka yang kemudian dilaporkan oleh Warner Bros. Discovery telah melonjak menjadi 10 juta setelah dua hari penayangan.

The Last of Us berlatar 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan. Joel, seorang penyintas yang tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie, seorang gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang menindas. Apa yang dimulai sebagai pekerjaan kecil segera menjadi perjalanan yang brutal karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Serial ini dibintangi oleh Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett dan Nick Offerman serta Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson dan Troy Baker.

Baca juga: Sinopsis The Last of Us: Petualangan Joel dan Ellie Selepas Wabah Mengerikan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.