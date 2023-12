Taylor Swift Ungkap Hubungannya dengan Travis Kelce Sebelum Go Public

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift akhirnya membahas mengenai kisah asmaranya dengan Travis Kelce ketika dinobatkan sebagai Person of The Year 2023 versi Majalah TIME pada Rabu, 6 Desember 2023. Penyanyi 33 tahun itu menceritakan bagaimana awal mula Travis Kelce mendekatinya hingga keduanya berkencan sebelum go public pada September lalu.

Bermula dari pemain NFL itu mencoba memberikan nomor teleponnya kepada Taylor Swift saat konser di Missouri, Amerika Serikat pada Juli 2023. Taylor Swift merasa terkejut sekaligus terkesan dengan usaha Travis Kelce itu meski gagal. "Semuanya dimulai ketika Travis dengan sangat manis membuatku terpesona dengan podcastnya, yang menurutku sangat metal," kata Taylor Swift.



Kemudian, Taylor Swift dan Travis Kelce mulai menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal satu sama lain lebih dalam. Keduanya mulai pendekatan beberapa bulan sebelum terendus publik. “Kami mulai jalan-jalan setelah itu. Jadi kami sebenarnya memiliki banyak waktu yang tidak diketahui oleh siapa pun, yang saya syukuri, karena kami bisa mengenal satu sama lain," kata Taylor Swift.

Sebelumnya, Taylor Swift mengonfirmasi bahwa dia dan Travis Kelce telah menjadi pasangan pada saat dia menjadi berita utama saat menghadiri pertandingan Kansas City Chiefs pertamanya pada 24 September 2023 lalu.

“Menurutku beberapa orang mengira mereka melihat kencan pertama kita di pertandingan itu? Kami tidak akan pernah cukup psikotik untuk memulai kencan pertama dengan susah payah," kata Taylor Swift.



Taylor Swift Cium Travis Kelce. Foto: Instagram.

Taylor Swift dan Travis Kelce Setelah Go Public



Taylor Swift terlihat pertama kali menonton pertandingan dari ruangan Travis Kelce bersama ibunya, Donna, di mana dia kemudian tertangkap sedang bersorak saat Travis Kelce mencetak gol. Sejak itu dia terlihat di beberapa pertandingan dan keluar bersama Travis Kelce.

Bulan lalu, Travis Kelce terlihat menari dan bernyanyi bersama di Eras Tour Argentina. Travis Kelce duduk bersama ayah Taylor Swift, Scott Swift, di bagian VIP. Usai konser yang digelar di Buenos Aires, Argentina, Taylor Swift terus menghadirkan momen menggemaskan saat ia terlihat berlari ke pelukan Travis Kelce di belakang panggung dan memberinya ciuman.

“Saat Anda mengatakan suatu hubungan bersifat publik, itu berarti saya akan melihatnya melakukan apa yang dia sukai, kami tampil satu sama lain, ada orang lain di sana dan kami tidak peduli. Kebalikannya adalah Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan tidak ada yang tahu bahwa Anda sedang berkencan. Dan kami bangga satu sama lain," kata Taylor Swift.

Setelah menjalin hubungan dengan Travis Kelce dan menjadi lebih sering menonton pertandingan National Football League (NFL) atau liga sepak bola Amerika, kini Taylor Swift mulai menikmatinya. “Ternyata sepak bola itu luar biasa,” gurau Taylor Swift. “Aku telah melewatkan seluruh hidupku.”

