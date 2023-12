BTS Tampil dalam Film Dokumenter Michael Jackson Thriller 40

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan TV premium asal Amerika Serikat, Showtime, meluncurkan film dokumenter berjudul Thriller 40. Film tersebut jadi sebuah penghormatan untuk merayakan 40 tahun album ikonik Michael Jackson, Thriller.

Film dokumenter Thriller 40 mengisahkan pengaruh abadi dari karya-karya mendiang Michael Jackson. Salah satu segmennya secara khusus menyoroti pengaruh Jackson terhadap artis kontemporer seperti idol K-Pop BTS dan genre yang lebih luas.

Dalam cuplikan video yang beredar di Twitter, film tersebut menampilkan para eksekutif musik, penari profesional ternama, produser legendaris, aktor, serta sesama musisi dan penyanyi. Semuanya bereaksi dan mengungkapkan warisan bersejarah dari King of Pop.

Secara khusus, film ini menekankan bagaimana koreografi Jackson yang inovatif dengan tata panggung yang unik hadir kembali dalam perkembangannya di pertunjukan K-Pop. Salah satu bagian dari film dokumenter ini, mencuri perhatian di kalangan ARMY karena BTS mendapat perhatian khusus.



Perbandingan Koreografi BTS dan Michael Jackson

Steven Ivory, seorang jurnalis musik dan budaya yang tampil di film ini menyatakan, "Saya sangat menyukai BTS. Gerakan tarian grup musik yang kuat ini, terutama dalam lagu hit mereka di tahun 2020, Dynamite, dipengaruhi oleh Michael Jackson," ujar Steven dalam pembukaan trailer tersebut.

Sementara Nelson George, seorang jurnalis serta kritikus musik dan budaya, menambahkan bahwa pengaruh Michael Jackson sangat terlihat dalam K-Pop. Mulasi dari penampilan, koreografi, dan bahkan pakaian yang dibuat dengan rapi. Setelah BTS mendapat pujian dan sambutan di film dokumentwr, footage yang berdampingan merekam gerakan tarian dari Dynamite diputar dengan gerakan tarian Michael Jackson, yang menunjukkan penghormatan BTS kepada artis Amerika tersebut.

Reaksi Positif ARMY

ARMY bereaksi terhadap penampilan spesial BTS dalam film dokumenter tersebut. Berbagi kebanggaan dengan mereka karena apresiasi terhadap karya musik BTS terus diakui oleh beberapa nama besar dalam dunia musik.

Ini bukan pertama kalinya BTS yang punya kekuatan global menerima penghormatan untuk mengenang Michael Jackson. Pada 2021, putra Michael Jackson, Prince Jackson, juga membagikan apresiasinya kepada BTS yang menghormati mendiang ayahnya. Simak lebih lanjut dalam artikel di bawah ini:

Dirayakan karena koreografi dinamis dan bakat visual mereka, BTS, khususnya, disorot sebagai contoh utama warisan abadi Jackson dalam musik dan tarian modern. "Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah Michael Jackson," demikian salah satu segmen dalam film dokumenter ini, menggarisbawahi inspirasi yang mengakar yang diambil oleh para superstar K-pop ini dari karya Jackson.

Pengaruh ini meluas di luar BTS, meresap ke seluruh industri K-pop dengan aspek-aspek gaya Jackson yang terlihat jelas dalam kostum panggung, video musik, dan seni pertunjukan secara keseluruhan. Film dokumenter ini mengajak penonton untuk mengamati kesamaan ini dengan lebih dekat, menunjukkan bahwa melihat lebih dekat pada penampilan BTS mengungkapkan permadani yang kaya akan pengaruh Jackson, mulai dari gerakan tarian hingga kehadiran mereka di atas panggung.

