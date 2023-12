Sinopsis Chicken Run: Dawn of the Nugget

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel film Chicken Run akan rilis di platform streaming Netflix, pada 15 Desember 2023. Film pertama Chicken Run dirilis pada 2000. Film itu terpilih sebagai animasi stop-motion terlaris sepanjang masa. Dikutip dari situs web Netflix, sekuel Chicken Run berjudul Chicken Run: Dawn of the Nugget.

Dikutip dari IMDb, Chicken Run: Dawn of the Nugget akan berdurasi selama 101 menit. Film ini disutradarai oleh Sam Fell dan ditulis oleh Karey Kirkpatrick, John O'Farrell, dan Rachel Tunnard.

Sinopsis Chicken Run

Sekuel film ini akan melanjutkan cerita dalam film pertamanya tentang kumpulan ayam di peternakan. Beberapa karakter masih ada seperti Ginger dan Rocky. Film ini bercerita tentang Ginger dan Rocky yang memiliki anak bernama Molly. Mereka juga telah berhasil melarikan diri dari peternakan Tweedy.

Keberhasilan melarikan diri dan menemukan pulau perlindungan membuat mimpi Ginger terpenuhi. Pulau perlindungan yang damai bagi seluruh kawanan, jauh dari bahaya dunia manusia. Namun di daratan, seluruh jenis ayam menghadapi ancaman baru dan mengerikan.

Pengisi suara Chicken Run

Di film Chicken Run pertama, karakter suara Ginger dan Rocky diperankan oleh Julia Sawalha dan Mel Gibson. Di film sekuel Chicken Run: Dawn of the Nugget, kedua pemeran itu tidak hadir lagi.

Karakter suara Ginger akan diperankan Thandiwe Newton. Dia merupakan pemeran film asal Inggris. Film-film terkenal yang dibintanginya di antaranya adalah Mission: Impossible 2 (2000), dan The Pursuit of Happyness (2006), dan 2012 (2009). Dirinya juga sempat membintangi series Westworld (2016 – 2022).

Karakter suara Rocky akan diperankan Zachary Levi. Dia dikenal atas perannya di Shazam (2019) dan Shazam! Fury of the Gods (2023). Selain kedua karakter ikonik itu, ada pula Molly, anak dari Ginger dan Rocky. Molly akan diisi suaranya oleh pemeran series The Last of Us (2023-2025) dan Game of Throne (2016-2019), Bella Ramsey.

ANANDA BINTANG PURWARAMDHONA | MARVELA

