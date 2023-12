Profil Pemeran Utama Drakor Tell Me That You Love Me

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Tell Me That You Love Me merupakan telah tayang di Disney+ Hotstar pada Senin, 27 November 2023. Diangkat dari kisah klasik Jepang favorit dan serial drama TBS Television berjudul sama, Tell Me That You Love Me dibintangi oleh Jung Woo Sung sebagai Cha Jin Woo, seniman tuli dan Shin Hyun Been sebagai Jung Mo Eun, aktris yang sedang berjuang. Drama ini ditulis oleh Kim Min Jeong dan disutradarai oleh Kim Youn Jin.

Dikutip dari My Drama List, Cha Jin Woo dan Jung Mo Eun saling jatuh cinta. Drama Korea Tell Me That You Love Me ini akan berakhir pada 16 Januari 2024. Total tayangan 16 episode.

Pemeran Utama Tell Me That You Love Me

1. Jung Woo Sung

Dikutip dari IMDb, Jung Woo Sung lahir di Seoul pada 20 Maret 1973. Ia anak bungsu dari tiga bersaudara di Seoul, Korea Selatan. Dia pernah bekerja sebagai model yang akhirnya membantu dia mengejar karier di bidang akting.

Ia memulai debutnya dengan iklan televisi pada 1994. Adapun debut aktingnya dalam film The Fox with Nine Tails. Peran penting pertamanya di televisi dalam serial Asphalt Man. Tetapi, Biteu (1997) yang membuat Jung Woo Sung menjadi ikon. Kariernya dalam industri film dan televisi sudah membuat dia memenangkan beberapa penghargaan, yakni Hawaii International Film Festival Award dan Busan Film Critics Award.

2. Shin Hyun Been

Shin Hyun Been lahir pada 10 April 1986. Perannya dalam He's On Duty (2010), dia juga memenangkan penghargaan untuk Aktris Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-47, dikutip dari My Drama List. Shin Hyun Bin lulusan dari Universitas Seni Nasional Korea, Sarjana Seni. Hyun Bin lancar dalam berbahasa Inggris. Nama Shin Hyun Been pun semakin terkenal berkat drama Hospital Playlist (2020).

