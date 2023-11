5 Drakor yang Tayang pada Pekan Pertama Desember 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan pertama Desember 2023, ada deretan drama Korea atau drakor berbagai genre yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang.

1. My Man is Cupid

My Man is Cupid dirilis pada 1 Desember 2023. Tayang sebanyak 16 epiode mengisahkan tentang dewa asmara Cheon Sang Hyeok. My Man Is Cupid bergenre romantis, komedi dan fantasi. Drakor ini akan dibintangi Jang Dong Yoon dan Nana.

Dikutip dari Asian Wiki, drama My Man Is Cupid mengisahkan Cheon Sang Hyeok yang akan diperankan oleh Jang Dong Yoon. Pada 500 tahun silam sayapnya terbakar. Untuk mengembalikan sayapnya, ia mengalami 27 metamorfosis. Pada ke-28 kalinya, ia bertemu dengan Oh Baek Ryun yang diperankan oleh Nana.

Oh Baek Ryun dokter hewan. Dia punya riwayat romansa yang membingungkan. Setiap kali ada orang yang ingin menjalin hubungan romantis dengannya selalu ada pengalaman menakutkan. Bahkan, situasinya mendekati kematian. Itu sebabnya, Oh Baek Ryun tidak berkencan dengan siapa pun. Setiap kali pria-pria tersebut memasuki tahap yang lebih romantis dengan dia justru melarikan diri seperti akan didatangi kematian.

2. Sweet Home 2

Sweet Home 2 kelanjutan dari drama sebelumnya dengan judul yang sama. Drama ini mengisahkan siswa sekolah yang terjebak di apartemen ketika monster datang secara tiba-tiba. Setelah hampir lolos dari Green Home, Hyun Soo (Song Kang) ditangkap oleh para militer. Pada musim kedua ini, Sweet Home akan menampilkan perjuangan Lee Kyung, Eun Yoo, dan Ji Soo dalam bertahan dari ancaman monster. Drama ini juga mendatangkan karakter baru yang diperankan oleh Oh Jung Se, Yoo Oh Sung, dan Jung Jinyoung. Drakor ini tayang pada 1 Desember 2023.

3. Welcome to Samdalri

Welcome to Samdalri akan tayang pada 2 Desember 2023. Dibintangi Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun, drama ini bercerita di Pulau Jeju. Dikutip dari Soompi, Welcome to Samdalri dibintangi oleh Ji Chang Wook sebagai Jo Yong Pil, pria yang setia tinggal di kampung halamannya di Pulau Jeju. Shin Hye Sun akan berperan sebagai Jo Sam Dal yang tumbuh bersama Jo Yong Pil sebagai teman dekat masa kecilnya.

Jo Yong Pil tumbuh bersama Jo Sam Dal. Tidak seperti Jo Yong Pil yang puas tetap tinggal di kampung halamannya di Samdalri, Jo Sam Dal menjalankan misinya untuk keluar dari kota kecil mereka dan pindah ke Seoul.

Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai asisten di industri fotografi fashion, Jo Sam Dal yang berganti nama menjadi Jo Eun Hye di Seoul akhirnya sukses. Namun, ketika semua yang telah dia bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap, ia kembali ke Samdalri. Orang-orang masih mengenalnya sebagai Sam Dal dan bukan Eun Hye.

Meskipun Jo Yong Pil dan Jo Sam Dal dulunya sangat dekat ketika masih muda, sepasang teman yang dulunya tidak dapat dipisahkan ini tidak lagi berhubungan, karena insiden yang membuat mereka berpisah. Namun, ketika Jo Sam Dal kembali ke Samdalri, mereka menyadari rasa kepedulian dan kasih sayang yang dulu kembali muncul.

4. Night Has Come

Night Has Come tayang pada 4 Desember 2023. Dikutip dari Asian Wiki, mengisahkan siswa kelas 2 di SMA Yooil yang akan melakukan karyawisata. Di sana, mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan mafia kematian. Mereka berjuang untuk bertahan hidup.

Lee Yoon Seo (Lee Jae-In) memiliki kemampuan observasi dan penalaran yang sangat baik untuk mencoba melarikan diri. Kim Joon Hee (Kim Woo-Seok) ketua kelas dengan rasa keadilan dan tanggung jawab. Oh Jung-Won (Choi Ye-Bin) menempati peringkat pertama di sekolah secara akademis, tapi dia suka menyendiri. Untuk bertahan hidup, dia harus bekerja sama dengan siswa lainnya.

5. Soundtrack #2

Soundtrack#2 akan tayang di Disney+ Hotstar pada 6 Desember 2023. Soundtrack #2 akan menceritakan kisah Hyeonseo dan Suho, sepasang kekasih yang mengakhiri hubungannya setelah enam tahun bersama. Dipisahkan oleh kebohongan dan kesalahpahaman, pasangan ini melanjutkan hidupnya masing-masing, namun suatu saat kembali bertemu.

Dikutip dari My Drama List, Hyeonseo dan Suho mengakhiri hubungannya setelah mengalami tekanan hidup yang berat setelah lulus. Seiring waktu setelah kelulusan, Suho menjadi direktur. Kala itu, dia butuh mencari guru piano. Setelah empat tahun berlalu dari berakhirnya hubungan mereka, saat itu Suho bertemu kembali dengan Hyeonseo guru piano. Kisah pertemuan berlanjut menghidupkan kembali cinta mereka berdua.

