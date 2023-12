Profil Para Pemeran Drakor Night Has Come

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea Selatan atau drakor terbaru, Night Has Come telah merilis poster yang menampilkan Kim Woo Seok sebagai pemeran dalam serial drama menegangkan itu. Drakor itu akan tayang pada 4 Desember 2023.

Dikutip dari Soompi, serial drama Night Has Come juga dibintangi oleh beberapa aktor terkenal Korea Selatan lainnya, seperti Lee Jae In, Kim Woo Seok, Choi Ye Bin, Cha Woo Min, Ahn Ji Ho, dan Jeong So Ri.

Kim Woo Seok berperan sebagai Kim Joon Hee. Meskipun, ia terlihat kuat dan tampak bisa mengendalikan ketenangan dalam berbagai situasi, tetapi mentalnya terguncang ketika mengetahui kematian beberapa teman kelasnya. Serial drama yang disutradarai oleh Im Dae Woong itu berjumlah 12 episode.

Pemeran Night Has Come

1. Lee Jae In

Lee Jae In aktris Korea Selatan yang lahir di Taebaek, Gangwon, Korea Selatan pada 6 Februari 2004. Ia memulai debutnya sebagai model. Sweet Palpitations debut kariernya dalam industri drama Korea Selatan. Lee Jae In mulai mendapat popularitas saat memenangkan penghargaan ketika memerankan Geum Hwa dalam film berjudul Svaha: The Sixth Finger.

2. Kim Woo Seok

Kim Woo Seok atau Wooshin penyanyi, penulis lagu, model, dan aktor Korea Selatan. Ia juga anggota dari grup UP10TION. Kim merupakan lulusan Dong-ah Institute of Media and Arts. Ia mengambil program studi K-Pop dan akting. Saat ini Kim merupakan mahasiswa Global Cyber University dengan program studi Departemen Penyiaran dan Hiburan.

3. Choi Ye Bin

Choi Ye Bin lahir pada 2 September 1998. Ia terkenal berkat aktingnya sebagai Ha Eun Byul dalam serial drama The Penthouse: War in Life. Aktris yang saat ini berada di bawah naungan J, Wide Company tersebut pernah bermain dalam beberapa film seperti Good Deal dan Voice sebagai pemeran utama.

4. Cha Woo Min

Cha Woo Min lahir pada 24 Oktober 2000. Ia memulai debut aktingnya pada 2021 dalam serial drama televisi Korea Selatan berjudul The Tasty Florida. Cha Woo Min juga membintangi film berjudul Brave Citizen.

5. Ahn Ji Ho

Aktor Korea Selatan di bawah naungan agensi CL & C Company ini telah aktif di industri drama Korea sejak berusia 12 tahun. Ia lahir pada 5 Januari 2004. Ia menjalani debut aktingnya pada 2020 dalam serial drama menegangkan Nobody Knows.

6. Jung So Ri

Jung So Ri lahir pada 8 Agustus 1998. Saat ini, ia bernaung dengan agensi Saram Entertainment. Ia memulai debut aktingnya dalam film berjudul The Spy Gone North.

