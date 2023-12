Mengenal Sabrina Carpenter, Penyanyi yang Tuai Kontroversi di Video Musik Feather

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 31 Oktober 2023 lalu, solois Sabrina Carpenter merilis video musik bertajuk Feather. Video musik tersebut menyulut kontroversi berkaitan isinya.

Dilansir dari CNA, video tersebut memiliki beberapa skenario yang menunjukkan pria berperilaku buruk, seperti mengambil foto tubuh tanpa persetujuan. Lalu, skenario selanjutnya menampakkan Carpenter yang sedang menari di sebuah gereja sambil mengenakan gaun tulle pendek dan kerudung hitam. Tak hanya itu, Sabrina Carpenter diketahui juga menari di samping peti mati berwarna pastel.

Baca Juga: Video Musik Feather Sabrina Carpenter Bikin Pastor di Brooklyn Dipecat

Baru sehari dirilis, video musik lagu anyarnya tersebut telah menyulut heboh karena proses pembuatan film tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disampaikan dari perwakilan Keuskupan Katolik Roma Brooklyn. Akibat dari musik video Carpenter, pendeta gereja Monsinyur Jamie Gigantiello telah dicabut dari tugas administratifnya.

Profil Sabrina Carpenter

Sabrina Annlyn Carpenter adalah seorang aktris dan penyanyi asal Amerika Serikat yang lahir pada 11 Mei 1999. Sabrina Carpenter memiliki dua orang kakak perempuan bernama Sarah dan Shannon. Kemudian, nama Carpenter semakin menarik perhatian ketika publik tahu bahwa dirinya adalah keponakan dari Nancy Cartwright.

Baca Juga: 3 Kota Tujuan Wisata Kuliner Terbaik 2023 Menurut World of Mouth

Carpenter memulai kariernya di industri hiburan Amerika Serikat ketika ia mengikuti kontes menyanyi yang diselenggarakan oleh sitis web Miley Cyrus. Saat itu, ia berhasil menempati posisi ketiga pada akhir acara. Lalu, pada 2011, ia ditawari untuk tampil sebagai karakter minor dalam drama The Unprofessional. Masih di tahun yang sama, ia juga mendapat kesempatan bermain bersama bintang Liv and Maddie, Joey Bragg dalam film Disney Guliver Quinn.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film Disney tersebut membawa karier Sabrina Carpenter semakin populer dan sering tampil dalam acara di Disney Channel. Pada 2013, ia berperan sebagai Maya Hart dalam serial Girls Meet World. Serial ini merupakan spin-off dari Boy Meets World.

Setahun kemudian, Carpenter mencoba untuk merilis EP dengan empat lagu, Can’t Blame a Girl for Trying. Sukses dengan lagu-lagunya, Carpenter merilis beberapa album, seperti Eyes Wide Open dan EVOLution. Selama berkarier menjadi penyanyi, Carpenter kerap tampil di beberapa tour artis dunia sebagai bintang tamu, seperti The Vamps, Mike Perry, dan Ariana Grande. Kemudian, ia juga memiliki kolaborasi lagu dengan Alan Walker melalui lagu bertajuk On My Way.

Pada 2020, Sabrina Carpenter kembali aktif dalam dunia akting. Ia membintangi dua film sekaligus, yaitu Work It dan Clouds. Carpenter juga mencoba kegiatan baru menjadi produser eksekutif bersama Danielle Fishel dalam film The Distance from Me to You.

Pada 2022, penyanyi berusia 24 tahun ini merilis albumnya, Emails I Can’t Send dan menyelenggarakan tur dunia. Setahun kemudian, Sabrina Carpenter ditunjuk untuk menjadi artis pembuka dalam The Eras Tour Taylor Swift di Amerika Latin.

CNA LIFESTYLE | FANDOM | THE VOGUE | GLUWEE

Pilihan editor: Video Musik Feather Sabrina Carpenter Bikin Pastor ddi Brooklyn Dipecat