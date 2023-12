Ayo Vote Musisi Favorit di Indonesian Music Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Music Award atau IMA 2023 dalam tahap pemungutan suara dari seluruh penggemar musik di Indonesia. Proses pemungutan suara masih berlangsung hingga 5 Desember 2023 pukul 23.59 WIB.

Sejak voting mulai dibuka pada 7 November 2023 lalu, jumlah suara yang sudah masuk saat ini sudah mencapai lebih dari satu juta suara. Angka ini diharapkan akan terus bertambah hingga waktu pemungutan suara IMA resmi ditutup.

Nominasi dan pemungutan suara

Ada 14 kategori nominasi dalam IMA 2023. Di antaranya Song Of The Year, Collaboration Of The Year, Breakthrough Artist Of The Year, Nada Sambung Pribadi Of The Year, Male Singer Of The Year, Female Singer Of The Year, Duo/Group/Band Of The Year, Alternative Song Of The Year, Throwback Hits Of The Year, Social Media Artist Of The Year, Songwriter Of The Year, hingga Album Of The Year.

Selain itu, ada dua kategori spesial yaitu, Langitku Artist of the Year dan Langit Musik Lifetime Achievement Award. Khusus untuk Langit Musik Lifetime Achievement Award ini dipilih berdasarkan penilaian dewan juri atas dasar karya, pengaruh dan kontribusi terhadap musik Indonesia.

Aris Sudewo, CEO Nuon, mengatakan, Indonesian Music Award menjadi panggung penting untuk seluruh musisi berbakat untuk mendapatkan apresiasi. Apalagi kini musik tanah air semakin beragam.

"Nuon melalui Indonesian Music Award berkomitmen untuk menjembatani para musisi berbakat dan mewujudkan potensi penuh musisi Indonesia. Bersama kita perkuat fondasi industri musik tanah air," ujar Aris dalam keterangan pers yang diterima Tempo, 30 November 2023.

Malam penghargaan IMA 2023

Hasil pemungutan suara ini akan diumumkan pada malam puncak penghargaan IMA 2023. Gelaran puncak acara akan dimeriahkan dengan live performance dari berbagai musisi kebanggaan tanah air. Acara spektakuler bagi seluruh pecinta musik tanah air ini akan disiarkan secara langsung dari studio RCTI pada 7 Desember 2023 mulai pukul 21.30 WIB mendatang.

Sedangkan untuk ikut memberikan dukungan pada musisi yang menjadi nominasi, dapat memberikan suara melalui aplikasi Langit Musik Indonesia. Selain itu, untuk mendapatkan informasi terbaru IMA 2023 bisa melalui platform media sosial Instagram.

