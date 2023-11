Daftar Lengkap Pemenang 62 Kategori dan 5 Penghargaan Khusus AMI Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) mendapatkan dukungan penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menggelar perayaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2023 dalam gelarannya yang ke-26.

Acara yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023 ini dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama Indonesia dan disiarkan melalui live streaming di laman akun YouTube Official Anugerah Musik Indonesia/AMI Awards dan IndonesianaTV.

Baca Juga: Sekali Seumur Hidup dari Lesti Kejora Raih 3 Penghargaan AMI Awards 2023

Kemeriahan AMI Awards yang ke-26 dengan tema 'Merayakan Perbedaan' menjadi malam penghargaan pesta musik Indonesia dengan menghargai keberagaman musik dan genre yang ada saat ini. New Live Entertainment (NLE) telah mengemas dan tampilan acara AMI Awards tahun ini jadi berbeda dan semakin fresh. AMI Awards 2023 juga didukung oleh YouTube Indonesia dan Frank & Co.

Malam puncak AMI Awards 2023 telah mengumumkan 62 kategori penghargaan dan 5 Penghargaan Khusus yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama mengumumkan sebanyak 50 kategori yang pialanya dapat diambil setelah acara berakhir. Sementara sesi kedua mengumumkan 12 kategori tambahan bersama dengan 5 Penghargaan Khusus yang pialanya akan diberikan langsung di atas panggung.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang AMI Awards 2023 di JIExpo Convention & Theatre Kemayoran.

Bidang Pop

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

Artis : Yura Yunita

Lagu : Jalan Pulang (Ost. Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang)

Album / Single: Jalan Pulang (Ost. Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang)

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

Artis : Raim Laode

Lagu : Komang

Album / Single : Komang

DUO/GRUP POP TERBAIK

Artis : Juicy Luicy

Lagu : Sayangnya

Album / Single : Sayangnya

PENCIPTA LAGU POP TERBAIK

Artis : Raim Laode

Lagu : Komang

Album / Single : Komang

PENATA MUSIK POP TERBAIK

Artis : Laleilmanino, Diskoria

Lagu : Badai Telah Berlalu

Album / Single : iskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari

ALBUM POP TERBAIK

Artis : Fabula

Lagu : Mahalini

Perusahaan Rekaman : Hits Records

ARTIS SOLO ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK

Artis : Isyana Sarasvati

Lagu : mindblowing!

Album / Single : ISYANA

DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK

Artis : Barasuara

Lagu : Fatalis

Album / Single : Fatalis

ALBUM ROCK TERBAIK

Album : Banal Semakin Binal

Lagu : The Jansen

Perusahaan Rekaman : demajors

Bidang Jazz

Artis Jazz Terbaik

Artis : Indra Lesmana

Lagu : Do The Math

Album / Single : Do The Math

ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK

Artis : Barry Likumahuwa & The Rhythm Service

Lagu : 24 Moments

Album / Single : 24 Moments

ALBUM JAZZ TERBAIK

Album : Some Of My Best Friends Are Jazz Cats!

Lagu : Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander

Album / Single : JAZZCATS!

Bidang Soul/R&B

ARTIS SOLO SOUL/R&B TERBAIK

Artis : Aziz Hedra

Lagu : Somebody's Pleasure

Album / Single : Somebody's Pleasure

ARTIS SOLO R&B KONTEMPORER TERBAIK

Artis : Kunto Aji

Lagu : Salam Pada Rindu

Album / Single : Salam Pada Rindu

DUO/GRUP/KOLABORASI R&B KONTEMPORER TERBAIK

Artis : Dreane

Lagu : Too Far

Album / Single : Too Far

Bidang Dangdut

ARTIS SOLO DANGDUT TERBAIK

Artis : Sridevi

Lagu : Mataharimu

Album / Single : Mataharimu

ARTIS SOLO DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK

Artis : Lesti

Lagu : Sekali Seumur Hidup

Album / Single : Sekali Seumur Hidup

DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK

Artis : Rhoma Irama, Elvy Sukaesih

Lagu : Cinta Dalam Khayalan

Album / Single : Cinta Dalam Khayalan

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK

Artis : Tuty Wibowo, Bunda Corla

Lagu : No Comment

Album / Single : No Comment

PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK

Pencipta lagu : Adibal Sahrul

Lagu : Sekali Seumur Hidup

Artis : Lesti

PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK

Penata Musik : Yusuf Tojiri

Lagu : Sekali Seumur Hidup

Artist : Lesti

Bidang Lagu Anak-Anak

ARTIS SOLO ANAK-ANAK TERBAIK

Artis : Amora Lemos

Lagu : Buku Mimpiku

Album / Single : Buku Mimpiku

DUO/GRUP/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK

Artis : Arinaga Family

Lagu : Tarian Ayam

Album / Single : Tarian Ayam

PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Pencipta lagu : Quinn Salman

Lagu : Hey

Artis : Quinn Salman

PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Penata Musik : Alvin Witarsa

Lagu : Hey

Artist : Quinn Salman

Bidang Alternatif

ARTIS SOLO ALTERNATIF TERBAIK

Artis : Hindia

Lagu : Janji Palsu

Album / Single : Janji Palsu

DUO/GRUP/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK

Artis : Reality Club

Lagu : Love Epiphany

Album / Single : Reality Club Presents...



ALBUM ALTERNATIF TERBAIK

Album : Reality Club Presents...

Artis : Reality Club

Perusahaan Rekaman : Dominion Records

Bidang Keroncong

ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK

Artis : Tuti Maryati

Lagu : Kr. Hijaunya Negeriku

Album / Single : Kr. Hijaunya Negeriku

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan



ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/EKSTRA/KONTEMPORER TERBAIK

Artis : Keroncong Tujuh Putri, Sundari Soekotjo

Lagu : Kasih Wanita

Album / Single : Kasih Wanita

Bidang Dance

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK

Artis : Winky Wiryawan, Evan Virgan

Lagu : Kill The Silence

Album / Single : Kill The Silence

Bidang Elektronika

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI ELEKTRONIKA TERBAIK

Artis : Bleu Clair

Lagu : Sand Dunes

Album / Single : Sand Dunes

Bidang Metal

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI METAL TERBAIK

Artis : DeadSquad

Lagu : Enigmatic Pandemonium

Album / Single : Enigmatic Pandemonium

ALBUM METAL TERBAIK

Album : H.O.M.E

Lagu : St. Loco

Perusahaan Rekaman : Hammersonic Records

Bidang Rap/Hiphop

ARTIS SOLO RAP/HIPHOP TERBAIK

Artis : Ramengvrl

Lagu : Fashion

Album / Single : Fashion

DUO/GRUP/KOLABORASI RAP/HIPHOP TERBAIK

Artis : PUNOKAWAN, Manutized

Lagu : Indo

Album / Single : Indo

Bidang Koplo

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI KOPLO TERBAIK

Artis : Vicky Prasetyo

Lagu : Rungkada

Album / Single : Rungkad

Bidang Melayu

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI MELAYU TERBAIK

Artis : Erie Suzan

Lagu : Rindu Ayah

Album / Single : Rindu Ayah

Bidang Orkestra

KARYA ORKESTRAL TERBAIK

Artis : Erwin Gutawa

Lagu : Seputih Kasih

Album / Single : Seputih Kasih

Bidang Musik Untuk Media Visual

ALBUM FILM SCORING TERBAIK

Album : Mencuri Raden Saleh : Music From The Motion Picture

Lagu : Abel Huray

Perusahaan Rekaman. : Visinema Music

Bidang Musik Untuk Teater Musikal

ALBUM MUSIKAL TERBAIK

Album : Teater Musikal Cek Toko Sebelah

Lagu : Jakarta Movin

Perusahaan Rekaman : Movin Music

Bidang Karya Produksi

ARYA PRODUKSI PROGRESIF TERBAIK

Artis : TRISUM

Lagu : Bimasakti

Album / Single : Bimasakti

KARYA PRODUKSI REGGAE/SKA/ROCKSTEADY TERBAIK

Artis : Shaggydog

Lagu : Mudik

Album / Single : Mudik

KARYA PRODUKSI KOLABORASI TERBAIK

Artis : Yovie Widianto, Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya

Lagu : Menyesal

Album / Single : Menyesal

KARYA PRODUKSI ORIGINAL SOUNDTRACK TERBAIK

Artis : Andmesh

Lagu : Andaikan Kau Datang (Ost. Miracle in Cell No.7

Album / Single : Andaikan Kau Datang (Ost. Miracle in Cell No.7

KARYA PRODUKSI GRUP VOKAL TERBAIK

Artis : GAC (Gamaliel Audrey Cantika)

Lagu : BARU

Album / Single : BARU

KARYA PRODUKSI LAGU BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Artis : Azmy Z, IMP ID

Lagu : Runtah

Album / Single : Azmy Z, IMP ID

KARYA PRODUKSI INSTRUMENTALIA TERBAIK

Artis : Tohpati

Lagu : True Love

Album / Single : True LOve

KARYA PRODUKSI WORLD MUSIC TERBAIK

Artis : Krakatau Ethno

Lagu : OTHER KIND OF BREATHING

Album / Single : Krakatau Ethno Carita Sasalad (Live Studio Session)

KARYA PRODUKSI RE-ARANSEMEN TERBAIK

Artis : Lyodra, Andi Rianto

Lagu : Sang Dewi

Album / Single : Sang Dewi

KARYA PRODUKSI BLUES TERBAIK

Artis : Rama Satria

Lagu : Say Your Prayers

Album / Single : Say Your Prayers

KARYA PRODUKSI FOLK/COUNTRY/BALADA TERBAIK

Artis : TheOvertunes , Idgitaf

Lagu : Benar-Benar

Album / Single : Endlessly

KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL ISLAMI TERBAIK

Artis : Cici Faramida, Siti Rahmawati

Lagu : Nabi Al Rahma

Album / Single : Cinta Kasih Ramadhan

KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL NASRANI TERBAIK

Artis : Melitha Sidabutar

Lagu : Mengucap Syukur

Album / Single : Mengucap Syukur

Bidang Penunjang Produksi

PRODUSER REKAMAN TERBAIK

Penata Musik : Laleilmanino, Diskoria

Lagu : Badai Telah Berlalu

Artis : Diskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari

GRAFIS DESAIN ALBUM TERBAIK

Grafis Desainer : Alffy Rev

Album : Alffy Rev and The True Friends

Artis : Alffy Rev and The True Friends

TIM PRODUKSI SUARA TERBAIK

Tim Produksi Suara : Kenny Gabriel, Michael Timothy, Herry Alesis, Stevano

Lagu : BARU

Artis : GAC (Gamaliel Audrey Cantika)

VIDEO MUSIK TERBAIK

Sutradara : Alffy Rev

Lagu : The True Friends

Artis : Alffy Rev and The True Friends

Bidang Umum

PENDATANG BARU TERBAIK TERBAIK

Artis : Aruma

Lagu : Muak

Album / Single : Muak

ALBUM TERBAIK TERBAIK

Album : ISYANA

Lagu : Isyana Sarasvati

Perusahaan Rekaman : Redrose Records

KARYA PRODUKSI TERBAIK TERBAIK

Artis : Diskoria, Laleilmanino, Bunga Citra Lestari

Lagu : Badai Telah Berlalu

Perusahaan Rekaman : Suara Disko & BASH Records

Penghargaan Khusus

1. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD : ERROS DJAROT

2. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD : H. UKAT S

3. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD : ADI NUGROHO

4. WIPO NATIONAL AWARD - AMI INSPIRING ARTIST : PUTRI ARIANI

5. VIDEO MUSIK FAVORIT : AWDELLA - TERTAWAN HATI

Pilihan Editor: Yura Yunita Jadi Artis Solo Wanita Pop Terbaik AMI Awards 2 Tahun Berturut-turut