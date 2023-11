3 Alasan Drama Tell Me That You Love Me Menarik untuk Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tell Me That You Love Me merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi Shin Hyun Been dan Jung Woo Sung. Ditulis Kim Min Jung (Love in the Moonlight) dan Kim Yoon Jin (Our Beloved Summer), Tell Me That You Love Me diangkat berdasarkan drama romantis Jepang.

Jung Woo Sung berperan sebagai Cha Jin Woo, seniman tuli yang merasakan kebebasan di dunianya yang tenang dan bersikap santai meskipun ada prasangka terhadap dirinya. Shin Hyun Been berperan sebagai Jung Mo Eun, seorang aktris tak dikenal yang memiliki harga diri yang dengan bangga mengejar impian dan cintanya.

Baca Juga: 5 Drakor yang Tayang pada Pekan Pertama Desember 2023

Berikut adalah tiga alasan Tell Me That You Love Me menarik untuk ditonton:

1. Chemistry Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been

Sutradara Kim Yoon Jin menyebut chemistry antara Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been sebagai alasannya memilih drama tersebut, sehingga semakin meningkatkan ekspektasi terhadap chemistry mereka. Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been dengan terampil mengekspresikan emosi yang mendalam dan beragam.

Membintangi drama romantis pertamanya dalam 11 tahun, Jung Woo Sung berperan sebagai Cha Jin Woo, seorang seniman tuli yang dunianya hanya melukis. Dia mengalami transformasi signifikan melalui pertemuannya yang menentukan dengan Jung Mo Eun. Shin Hyun Been berperan sebagai Jung Mo Eun, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi seorang aktris. Melalui pusaran emosi yang disebabkan oleh Cha Jin Woo, dia menyadari cinta sejati dan tumbuh sebagai seorang aktris.

Shin Hyun Been dan Jung Woo Sung dalam drama Korea Tell Me That You Love Me. Foto: Instagram/@channel.ena.d

2. Kisah Cinta Pelukis Tuli dan Calon Aktris

Jung Woo Sung membangkitkan rasa ingin tahu pemirsa tentang perubahan yang akan dibawa Jung Mo Eun ke dunia Cha Jin Woo dengan mendesak mereka untuk menantikan kegembiraan pertemuan pertama mereka, serta keraguan Cha Jin Woo. “Ada getaran emosi yang sangat besar di dunia Cha Jin Woo yang tenang. Saya harap Anda dapat merasakan gaung yang luar biasa dalam keheningan," kata Jung Woo Sung.

Shin Hyun Been mengatakan drama ini memperlihatkan bagaimana seseorang yang hidup di dunia yang penuh dengan suara bertemu dengan seseorang yang hidup di dunia tanpa suara. "Saya harap kalian dapat menyaksikan bagaimana dunia mereka berubah dan mendukung kemajuan mereka,” katanya.

Shin Hyun Been berharap penonton dapat menikmati kisah hangat drama ini tentang dua orang yang memahami dan mencintai satu sama lain meskipun mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. "Ini adalah drama dengan konsep yang sedikit baru dan asing. Saya harap Anda mendengarkannya," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Drama Korea Tell Me That You Love Me tayang 27 November 2023. Foto: Dok. Disney+ Hotstar

3. Kolaborasi Sutradara Kim Yoon Jin dan Penulis Kim Min Jung

Tell Me That You Love Me merupakan kolaborasi antara penulis Love in the Moonlight, Kim Min Jung dan sutradara Our Beloved Summer, Kim Yoon Jin. Drama ini akan menonjol karena alur cerita yang mendalam dan emosional, sinematografi yang indah, dan soundtrack yang bagus.

Antisipasi terhadap drama ini semakin meningkat dengan partisipasi sutradara musik Nam Hye Seung, yang sebelumnya telah mengerjakan original soundtrack dari berbagai drama hit seperti, Our Beloved Summer, Mr. Sunshine, dan Guardian: The Lonely and Great God.

“Drama ini mungkin terasa berbeda dari karya sebelumnya. Namun, ini adalah drama yang berfokus pada nilai upaya untuk memahami seseorang," kata Kim Yoon Jin.

"Drama ini dengan tulus mencoba menyampaikan arti dan nilai sebenarnya dari ‘cinta’. Silakan saksikan betapa kuat dan mengharukannya untuk menghargai dan menghargai seseorang secara mendalam," kata Kim Min Jung.

Tell Me That You Love Me tayang mulai Senin, 27 November 2023 di Disney+ Hotstar.

SOOMPI

Pilihan Editor: Sinopsis Tell Me That You Love Me, Kisah Cinta Aktris dengan Pria Tuli