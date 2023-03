Taeyeon, Menilik Perjalanan Kariernya Bernyanyi Grup hingga Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Tae Yeon atau Taeyeon idola K-Pop kelahiran 9 Maret 1989, dikutip dari Asian Wiki. Mengutip Kpop Herald, ketika berusia 13 tahun, Taeyeon menganggap dirinya hanya memiliki bakat bernyanyi. Pada 2004, ia memenangi juara pertama penyanyi terbaik dalam Kontes Terbaik SM Entertainment kedelapan dan menerima kontrak dari SM Entertainment.

Setelah itu, ia melanjutkan pelatihan di bawah agensi SM Entertainment dan debut sebagai anggota dari Girls' Generation pada 2007, sebagaimana diberitakan Korea JoongAng Daily. Saat reality show Star Golden Bell, Taeyeon mengungkapkan dirinya pernah diam-diam kabur dari SM Entertainment karena kerasnya sistem pelatihan agensi tersebut.

Perkembangan karier Taeyeon

Mengutip Naver, selain bergabung dengan Girls' Generation yang membuat namanya melambung, Taeyeon kerap tampil di beberapa penampilan solo. Ia pertama kali menyumbangkan suaranya untuk 7989, lagu dari album debut eponim Girls' Generation (2007) dan album studio keempat Kangta, Eternity (2008).

Ia mendapat popularitasnya sebagai penyanyi melalui berbagai soundtrack drama televisi yang direkamnya, antara lain If untuk drama Hong Gil Dong (2008) dan Can You Hear Me untuk Beethoven Virus (2009). Lagu tersebut dipandang menjadi lebih populer daripada masing-masing drama. Berkat lagu tersebut, ia menerima Penghargaan Popularitas di Golden Disk Awards 2008.

Mengutip Newsen, dua tahun kemudian, Taeyeon bersama Girls’ Generation berhasil melakukan debutnya di Jepang. Ini menjadi tanda kesuksesan Girls’ Generation yang melebarkan sayapnya ke luar negeri.

Pada 2015, Taeyeon memantapkan debutnya sebagai penyanyi solo dengan album mini pertamanya, I. Album ini memuncak di nomor dua di Gaon Album Chart dan menghasilkan singel dengan nama sama yang juga memuncaki Gaon Digital Chart. Album mini keduanya, Why pun memuncaki di Gaon Album Chart, dilansir circlechart.kr.

Taeyeon juga tampil dalam beberapa acara televisi. Ia pernah tampil di reality show We Got Married (2009), Begin Again (2019), dan pembawa acara Queendom 2 (2022). Saat ini, ia juga menjadi anggota pemeran Amazing Saturday sejak 2020, seperti diberitakan Soompi.

Pada 2022, Taeyeon merilis album ketiganya, INVU. Album ini berada di nomor delapan Billboard World Digital Songs, dikutip dari Billboard.

