Kemenangan Belinda di MasterChef Indonesia Musim 11 Dipertanyakan, Begini Catatannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Belinda Christina berhasil memenangkan ajang kompetisi memasak Master Chef Indonesia musim 11. Perempuan berusia 22 tahun itu meraih kemenangan setelah melewati babak demi babak, dan bersaing sengit dengan Rizkisyah Putra Singarimbun atau Kiki di babak grand final MasterChef Indonesia musim 11 yang digelar pada Ahad, 26 November 2023 kemarin.

Keduanya menyelesaikan tiga ronde yang dirancang untuk mengetahui siapa yang pantas memenangkan ajang bergensi itu. Pada ronde pertama, Kiki dan Belinda memasak bersama tim atau team challenge, peserta yang sudah tereliminasi ikut membantu. Hasilnya, Belinda mendapat poin lebih banyak dibandingkan Kiki.

Baca Juga: Kandungan Nutrisi Kerang Geoduck dan Manfaatnya

Padahal, saat presentasi, para juri memuji Kiki, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Tata Boga. Kiki Masterchef Indonesia meraih 727 setelah memasak tiga makanan bersama tim yang ditunjuknya. Sementara Belinda mendapatkan 746 poin usai menghadirkan beberapa makanan untuk juri dan keluarga.

Setelah menyelesaikan tantangan tim, pada ronde kedua, yaitu tantangan menduplikasi menu lamb rack buatan Chef Hand Christian, Kiki mampu mengalahkan lawannya dengan 13 poin lebih unggul dari Belinda. Meski menang, Belinda masih memimpin dengan 6 poin lebih banyak. Yang lucu di sesi ini, Belinda meminta bantuan Kiki untuk memotong daging lantaran dia tidak tahu caranya.

Terakhir, pada ronde ketiga, Kiki dan Belinda menyajikan set makanan yang membuat juri memberikan selisih nilai yang tipis. Diketahui Belinda juga berhasil mengalahkan Kiki dalam ronde ketiga dengan skor 779 dari Kiki yang meraih 775.

Kemenangan Belinda MasterChef Indonesia Jadi Pertanyaan Publik

Meski membawa pulang piala MCI dan uang tunai sebesar Rp 100 juta, kemenangan Belinda MasterChef Indonesia akhirnya viral di media sosial dan menjadi pertanyaan publik. Netizen geram karena Gelar MCI season 11 diraih oleh Belinda. Hal ini menjadi kontroversi karena dari beberapa tantangan, Kiki justru lebih unggul dari Belinda.

Berikut beberapa momen kontroversial yang membuat publik mempertanyakan Belinda sebagai pemenang MCI 11.

1. Nilai yang kurang adil. Semua dish kiki di grand final dipuji enak tapi chef memberi nilai kecil-kecil. Sementara makanan Belinda yang dinilai terlalu asin, justru mendapatkan nilai yang tinggi.

2. Kiki membantu Belinda. Pada babak kedua saat memotong daging, Kiki malah membantu pemenang. "Kok bisa-bisanya nya sih Bel lu begitu sama Kiki. Kalau gue jadi Kiki sih ogah bantu kan lagi kompetisi. Terlalu baik Kiki ini," ujar netizen @seon***.

3. Proporsi hidangan Belinda yang kurang pas. Publik komplain bahwa Belinda tidak bisa membagi porsi salad dengan benar karena setiap porsi di piring berbeda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Selain itu, hidangan penutup juga terlihat kebanyakan. Apalagi untuk porsi dessert yang harusnya sedikit karena komposisinya manis semua.

4. Belinda dimenangkan karena lulusan Le Cordon Bleu. Netizen marah karena Belinda yang lulusan sekolah memasak ternama itu ikut MCI dan berhasil menang. Padahal, dari teknik memasak dan cara penyajian, Kiki yang merupakan seorang pegawai restoran lulusan SMK jauh lebih unggul darinya. "Sorry banget nih. Lulusan Le Cordon Bleu, tapi motong daging harus dibantuin sama lawannya pula, dessert dadar gulung rasa klorofil, appetizer over powering, main course side dish salad gak niat akhirnya menjadi pemenang," tulis netizen @dodo***.

Dari segi service saat memberikan hidangan sikap Belinda membuat Kiki heran, "Melihat Belinda, waduh Belinda gimana ini kok menghidangkannya seperti itu, agak sopan dong, dari belakang, sebelah kanan. Lupa ya kamu, habis ini aku kasih tahu yang benar gimana," ujar Kiki di salah satu cuplikan grand final. Potret perbedaan penyajian Kiki dan Belinda juga viral di Twitter.

Selanjutnya Kiki Menjadi Pemenang di Hati Masyarakat Indonesia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan