Bukan Hanya Drakor, Ini 3 Film yang Dibintangi Nam Joo Hyuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nam Joo Hyuk, aktor muda Korea Selatan ini telah membintangi banyak drama Korea atau drakor dan film di Korea Selatan. Berbagai macam genre film dan drama telah dibintanginya, berkat kemampuannya dalam berakting ia juga sempat beberapa kali menerima penghargaan.

Drakor terbarunya Vigilante sedang tayang, Joo Hyuk sebagai pemeran utama. Berikut beberapa film yang pernah dibintangi Nam Joo Hyuk.

Josee

Melansir dari VIU, film ini merupakan garapan Warner Bros dengan genre romance. Josee disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Kim Jong Kwan, film ini dirilis pada 10 Desember 2020 di Korea selatan. Bercerita tentang kisah cinta antara seorang mahasiswa muda yang bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Josee. Perempuan tersebut memiliki kebutuhan khusus karena cacat secara fisik. Kisah ini diadaptasi dari cerita pendek Josee, the Tiger and the Fish oleh Seiko Tanabe.

Nam Joo Hyuk berperan sebagai Young Seok, seorang mahasiswa yang hampir lulus. Kemudian ia bertemu Josee yang diperankan oleh Han Ji Min. Mereka bertemu ketika Young Seok membantunya yang jatuh dari kursi rodanya dan mengantarnya kembali ke rumah.

Setelah itu Young Seok sesekali mampir ke rumah Josee sehingga lebih mengenal wanita yang banyak membaca ini. Josee memiliki pengetahuan yang luas tentang wiski dan menceritakan kisah-kisah. Lambat laun, mereka saling jatuh cinta.

Selain Nam Joo Hyuk film Korea ini dibintangi oleh aktris papan atas Han Ji Min yang telah membintangi banyak film dan drama Korea terbaik, seperti Rooftop Prince dan Hyde, Jekyll, Me. Selain itu, dibintangi aktor-aktor ternama lainnya, seperti Heo Jin, Park Ye Jin, Jo Bok Rae, Lee So Hee dan aktor lainnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Remember

Mengutip Soompi Remember bercerita tentang Pil Joo yang diperankan Lee Sung Min, seorang pria tua berusia delapan puluhan dengan penyakit Alzheimer yang telah kehilangan segalanya karena kelompok pro-Jepang selama pendudukan Jepang di Korea. Ia kemudian merencanakan pembalasan dendam. Nam Joo Hyuk berperan sebagai In Gyu, seorang pria muda berusia dua puluhan yang bekerja bersama Pil Joo yang merupakan kupu-kupu sosial di sebuah restoran keluarga dan secara tidak sengaja terlibat dalam rencana balas dendam.

The Great Battle

Film ini menceritakan kisah pada masa dinasti Dinasti Goguryeo pada 654 Masehi. Diceritakan bahwa wilayah Korea ingin dikuasai oleh Kekaisaran Tang dari Tiongkok. Selain Nam Joo Hyuk, The Great Battle juga dibintangi Jo In Sung. Menggambarkan perjuangan pasukan Korea melawan 500 ribu armada perang yang dikirim dari Tiongkok selama 88 hari. Pada saat penayangannya The Great Battle berhasil menjadi film kedua yang banyak ditonton di Korea dan mendapatkan pujian.

YOLANDA AGNE | VIVIA AGARTA FEBRIATI

Pilihan Editor: 6 Fakta Menarik dari Nam Joo Hyuk Pemeran Utama Vigilante, Pernah Kalahkan Bintang NBA